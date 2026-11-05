Налог на проценты по депозитам: в Казахстане сделали важное заявление

В Казахстане активно распространяют информацию о якобы введении налога на вознаграждения по депозитам физических лиц, сообщает Zakon.kz.

Центр по борьбе с дезинформацией JAQ.OrtCom 5 ноября 2026 года отмечает, что, несмотря на официальные разъяснения, в социальных сетях по-прежнему встречаются недостоверные сведения.

Далее приводится официальное заявление Министерства национальной экономики Казахстана. Там уточняют, что вопрос введения такого налога правительством не рассматривается:

"Согласно статье 430 Налогового кодекса РК, вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по их банковским вкладам (депозитам), не подлежат обложению индивидуальным подоходным налогом".

В Центре еще раз подчеркивают: распространяемые утверждения не имеют правовых оснований.

И напоминают, что намеренное распространение заведомо ложной информации при наличии предусмотренных законом признаков может повлечь правовую оценку в установленном порядке.

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