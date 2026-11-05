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Общество

Налог на проценты по депозитам: в Казахстане сделали важное заявление

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 10:52 Фото: pexels
В Казахстане активно распространяют информацию о якобы введении налога на вознаграждения по депозитам физических лиц, сообщает Zakon.kz.

Центр по борьбе с дезинформацией JAQ.OrtCom 5 ноября 2026 года отмечает, что, несмотря на официальные разъяснения, в социальных сетях по-прежнему встречаются недостоверные сведения.

рассылки, фейк, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 10:52

Фото: Telegram/JAQortcomkz

Далее приводится официальное заявление Министерства национальной экономики Казахстана. Там уточняют, что вопрос введения такого налога правительством не рассматривается:

"Согласно статье 430 Налогового кодекса РК, вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по их банковским вкладам (депозитам), не подлежат обложению индивидуальным подоходным налогом".

В Центре еще раз подчеркивают: распространяемые утверждения не имеют правовых оснований.

И напоминают, что намеренное распространение заведомо ложной информации при наличии предусмотренных законом признаков может повлечь правовую оценку в установленном порядке.

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Днем ранее, 4 ноября, в Комитете государственных доходов (КГД) рассказали, за что казахстанцам блокируют счета и как это исправить.

Ране в Сети появилось пугающее предсказание о цифровом апокалипсисе, который якобы наступит 17 ноября 2026 года. В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) на это заявили, что не распространяли никаких официальных предупреждений о прогнозируемых угрозах или чрезвычайных ситуациях.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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