Ербол Мырзабосынов назначен новым министром туризма и спорта Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра туризма и спорта Казахстана. Им стал Ербол Мырзабосынов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ, подписанный президентом, 2 сентября 2024 года опубликовали на сайте Акорды.

"Назначить Мырзабосынова Ербола Куантаевича Министром туризма и спорта Республики Казахстан", – говорится в документе.

С сентября 2023 года должность министра туризма и спорта занимал Ермек Маржикпаев. 31 августа 2024 года указом главы государства он освобожден от должности.

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Ербол Мырзабосынов родился в 1984 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Казахскую академию спорта и туризма.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ассистентом, тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института. В разные годы работал преподавателем кафедры физического воспитания; заведующий кафедрой физического воспитания Государственного медицинского университета в Семее (2009-2014), тренером-преподавателем в КГУ "Восточно-Казахстанская областная школа высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта" (2006-2018), директором спортивного клуба "Кызылжар арландары" (2018-2020), управляющим директором ассоциации Qazaq kuresi (2020-2021), ректором Академии физической культуры и массового спорта (03.2021-02.2023).

С февраля 2023 года по август 2024 года занимал должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.