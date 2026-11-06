В области Абай обсудили ключевые задачи Послания президента

В ходе рабочего визита в область Абай члены делегации провели серию встреч с представителями разных отраслей.

В центре обсуждения оказались основные положения Послания главы государства, развитие инфраструктуры, повышение благосостояния населения, поддержка педагогов и социальных работников, а также перспективы отечественного производства.

Обсуждение Послания началось с встречи со студентами и преподавателями Университета имени Шакарима. В ней приняли участие член Қазақстан Халық Кеңесі Нуртай Сабильянов и депутат Курултая Айрат Базенов. Участники обсудили профессиональное развитие молодежи, подготовку квалифицированных кадров, цифровизацию и внедрение технологий искусственного интеллекта.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Нуртай Сабильянов отдельно остановился на инфраструктурных вопросах, актуальных для региона, включая состояние дорог, обеспечение жильем, водо- и теплоснабжение.

"В своем Послании глава государства уделил особенное внимание развитию инфраструктуры. В Семее все еще остаются открытыми вопросы состояния дорог, обеспечения жильем, а также бесперебойным водо- и теплоснабжением. В связи с этим президент поручил выделить 6,5 трлн тенге из Нацфонда для комплексного решения подобных проблем", – сказал он.

Затем делегация посетила Колледж бизнеса и сервиса Семея, где встретилась с педагогическим коллективом и администрацией. Здесь основное внимание уделили вопросам защиты прав учителей, повышению статуса педагога и развитию инклюзивного образования.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Отдельная встреча состоялась с представителями социальной сферы региона. Участники обсудили повышение качества социальных услуг, адресную поддержку нуждающихся граждан и увеличение заработной платы специалистов отрасли.

Также участники обратили внимание на нехватку реабилитационных учреждений для детей с особыми потребностями. В области Абай насчитывается около 6,5 тысячи таких детей. Нуртай Сабильянов сообщил, что озвученную проблему доведут до сведения уполномоченных органов. Думан Орынбеков предложил привлечь студентов университета к работе социальных центров, в том числе организовать для пожилых людей занятия по использованию смартфонов и электронных государственных услуг.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Встреча с коллективом производственной компании "SemeyCement" была посвящена социально-экономическим задачам, обозначенным в Послании президента. Во встрече приняли участие вице-министр энергетики РК Ильяс Бакытжан, председатель Комитета специальных программ Министерства национальной экономики РК Бауыржан Сыздыков и член Қазақстан Халық Кеңесі Думан Орынбеков.

Еще одна встреча прошла с коллективом ОЭСК в Семее. Представители государственных органов обсудили с энергетиками стратегические задачи по укреплению энергетической безопасности Казахстана, развитию отечественной генерации, увеличению мощностей и внедрению систем накопления электроэнергии.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Таким образом, встречи охватили сразу несколько ключевых направлений Послания президента – от образования и социальной поддержки до промышленности и энергетической безопасности. Участники смогли обсудить конкретные региональные проблемы, задать вопросы представителям делегации и озвучить предложения по дальнейшей реализации обозначенных задач.