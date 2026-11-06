Ошибка в дипломе помешала жительнице СКО оформить пенсию

Жительница Северо-Казахстанской области не смогла подтвердить стаж учебой в техучилище из-за ошибок в дипломе. Чтобы документ учли при назначении пенсии, ей пришлось обратиться в суд. Суд изучил архивные записи и показания бывших однокурсников, сообщает Zakon.kz.

Женщина окончила техническое училище № 23 в Петропавловске в 1983 году и получила квалификацию продавца продовольственных товаров.

Однако из-за расхождений в написании фамилии, имени и отчества в дипломе и архивных документах уполномоченный орган не засчитал период обучения в трудовой стаж.

"В суде изучили архивные сведения. Они подтвердили, что женщину зачислили в училище 1 сентября 1982 года, а 20 июля 1983 года отчислили после окончания полного курса и сдачи экзаменов. Кроме того, факт обучения подтвердили бывшие однокурсники, выступившие свидетелями", – сообщает пресс-служба суда Северо-Казахстанской области.

Суд признал, что расхождения в анкетных данных не опровергают принадлежность диплома заявительнице, и удовлетворил ее заявление. Теперь документ можно использовать для подтверждения периода обучения и перерасчета пенсионных выплат.

Ранее сообщалось, что в Караганде суд удовлетворил иск местной жительницы к акиму города о восстановлении срока для принятия наследства.