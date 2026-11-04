#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+14°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+14°
$
453.26
506.7
5.58
Общество

Казахстанка подала в суд на акима Караганды из-за наследства

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 11:52 Фото: pixabay
В Караганде суд удовлетворил иск местной жительницы к акиму города о восстановлении срока для принятия наследства. Она не смогла своевременно оформить документы на долю в доме после смерти брата, поскольку его смерть официально зарегистрировали только спустя шесть лет, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 4 ноября 2026 года в пресс-службе районного суда № 2 Казыбекбийского района Караганды, дело рассмотрели 19 октября.

Суд установил, что женщина и ее брат владели жилым домом в Караганде в равных долях. Согласно медицинскому свидетельству, мужчина умер 9 февраля 2020 года, однако государственная регистрация его смерти состоялась лишь 16 июня 2026 года.

Уже после смерти брата его половина дома вошла в состав наследства. Однако нотариус отказал женщине в выдаче свидетельства о праве на наследство из-за пропуска установленного законом шестимесячного срока.

В итоге суд пришел к выводу, что срок был пропущен по объективным причинам.

"До государственной регистрации смерти наследодателя истец была лишена возможности надлежащим образом реализовать свое право на оформление наследства. При этом она обратилась в суд в течение шести месяцев после регистрации смерти", – сказано в опубликованном судебном приговоре.

По результатам рассмотрения дела иск удовлетворили: срок для принятия наследства восстановили, а женщину признали принявшей наследство в виде 1/2 доли жилого дома.

2 ноября 2026 года мы писали о том, что Специализированный межрайонный административный суд Павлодарской области встал на сторону 75-летнего жителя, который более десяти лет обрабатывал заброшенный дачный участок и добивался оформления его в частную собственность.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система
18:26, 07 сентября 2026
Казахстанка спустя годы вскрыла жуткую семейную правду и забрала миллионное наследство
Житель Усть-Каменогорска подал в суд на акима из-за несвоевременного оповещения о выбросах ядовитого газа
08:32, 26 марта 2025
В суд на акима подал житель ВКО
Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон
11:43, 12 июня 2025
Конституционный суд: шестимесячный срок принятия наследства не ограничивает конституционные права
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Болат Сариев угрожает пальцем футболисту
11:58, Сегодня
Не иностранная бригада: стало известно, кто обслужит финал Кубка Казахстана по футболу
&quot;Я очень взволнована&quot;: Елена Рыбакина высказалась перед стартом Итогового турнира WTA
11:49, Сегодня
"Я очень взволнована": Елена Рыбакина высказалась перед стартом Итогового турнира WTA
Назым Кызайбай сидит возле ринга
11:29, Сегодня
Известные боксёрши Кызайбай и Лукас помирились после скандала в сборной Казахстана
Мераб Двалишвили
11:13, Сегодня
Мераб Двалишвили проведёт схватку на турнире RAF в Абу-Даби: кто может стать соперником
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: