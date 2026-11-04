Казахстанка подала в суд на акима Караганды из-за наследства

В Караганде суд удовлетворил иск местной жительницы к акиму города о восстановлении срока для принятия наследства. Она не смогла своевременно оформить документы на долю в доме после смерти брата, поскольку его смерть официально зарегистрировали только спустя шесть лет, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 4 ноября 2026 года в пресс-службе районного суда № 2 Казыбекбийского района Караганды, дело рассмотрели 19 октября.

Суд установил, что женщина и ее брат владели жилым домом в Караганде в равных долях. Согласно медицинскому свидетельству, мужчина умер 9 февраля 2020 года, однако государственная регистрация его смерти состоялась лишь 16 июня 2026 года.

Уже после смерти брата его половина дома вошла в состав наследства. Однако нотариус отказал женщине в выдаче свидетельства о праве на наследство из-за пропуска установленного законом шестимесячного срока.

В итоге суд пришел к выводу, что срок был пропущен по объективным причинам.

"До государственной регистрации смерти наследодателя истец была лишена возможности надлежащим образом реализовать свое право на оформление наследства. При этом она обратилась в суд в течение шести месяцев после регистрации смерти", – сказано в опубликованном судебном приговоре.

По результатам рассмотрения дела иск удовлетворили: срок для принятия наследства восстановили, а женщину признали принявшей наследство в виде 1/2 доли жилого дома.

2 ноября 2026 года мы писали о том, что Специализированный межрайонный административный суд Павлодарской области встал на сторону 75-летнего жителя, который более десяти лет обрабатывал заброшенный дачный участок и добивался оформления его в частную собственность.