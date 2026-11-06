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Общество

"Даже не думает сворачиваться": алматинец пожаловался на самовольные работы подрядчика

Фото: threads/@sergius0071, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 23:31 Фото: threads/@sergius0071
Житель Алматы пожаловался в социальной сети Threads на действия подрядчика, устанавливавшего электронное табло на остановочном комплексе. По словам горожанина, строители повредили асфальт на территории гаражного кооператива, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшим от земляных работ оказался алматинец Сергей Федосеев. Он заявил, что разрушение покрытия произошло по адресу: улица Сатпаев, 10А, причем без какого-либо предварительного согласования с собственниками.

"Была вызвана полиция и написано заявление, но подрядчик даже не думает сворачиваться и постфактум передал письмо, что они проводят у нас работы и восстановят покрытие. Прошу принять меры к подрядчику за порчу асфальта и самовольные работы на частной территории. Демонтировать кабель и восстановить покрытие", – написал мужчина в Threads 6 ноября 2026 года.

Смотреть в Threads

В Управлении транспорта Алматы прояснили ситуацию и назвали ответственных за проведение ремонта.

По их данным, в рамках реализации проекта по установке электронных информационных табло на остановочных пунктах общественного транспорта работы по прокладке кабельных линий и подключению оборудования выполняются подрядной организацией ТОО "Промстрой-Энерго".

"В связи с поступившим обращением информация о проведении работ на территории гаражного кооператива направлена в ТОО "Промстрой-Энерго" для проверки обстоятельств, урегулирования вопроса с собственниками территории и устранения выявленных нарушений. Подрядной организации необходимо проверить наличие необходимых согласований на проведение работ, принять меры по восстановлению нарушенного асфальтобетонного покрытия и приведению территории в первоначальное состояние", – ответили в пресс-службе управления.

Местные власти также добавили, что вопрос демонтажа проложенной кабельной линии будет рассмотрен с учетом законности ее размещения, проектной документации и прав собственников земельного участка.

Ранее новый асфальт разрушился под автобусами после дождя в Алматы.

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Канат Болысбек
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