"Даже не думает сворачиваться": алматинец пожаловался на самовольные работы подрядчика
Пострадавшим от земляных работ оказался алматинец Сергей Федосеев. Он заявил, что разрушение покрытия произошло по адресу: улица Сатпаев, 10А, причем без какого-либо предварительного согласования с собственниками.
"Была вызвана полиция и написано заявление, но подрядчик даже не думает сворачиваться и постфактум передал письмо, что они проводят у нас работы и восстановят покрытие. Прошу принять меры к подрядчику за порчу асфальта и самовольные работы на частной территории. Демонтировать кабель и восстановить покрытие", – написал мужчина в Threads 6 ноября 2026 года.
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В Управлении транспорта Алматы прояснили ситуацию и назвали ответственных за проведение ремонта.
По их данным, в рамках реализации проекта по установке электронных информационных табло на остановочных пунктах общественного транспорта работы по прокладке кабельных линий и подключению оборудования выполняются подрядной организацией ТОО "Промстрой-Энерго".
"В связи с поступившим обращением информация о проведении работ на территории гаражного кооператива направлена в ТОО "Промстрой-Энерго" для проверки обстоятельств, урегулирования вопроса с собственниками территории и устранения выявленных нарушений. Подрядной организации необходимо проверить наличие необходимых согласований на проведение работ, принять меры по восстановлению нарушенного асфальтобетонного покрытия и приведению территории в первоначальное состояние", – ответили в пресс-службе управления.
Местные власти также добавили, что вопрос демонтажа проложенной кабельной линии будет рассмотрен с учетом законности ее размещения, проектной документации и прав собственников земельного участка.
Ранее новый асфальт разрушился под автобусами после дождя в Алматы.