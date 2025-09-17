Трещины и ямы: новый асфальт разрушился под автобусами после дождя в Алматы

Во вторник, 16 сентября 2025 года, в Алматы пошел долгожданный дождь. Однако городские дороги после продолжительного ремонта оказались не готовы к природной стихии, последствиями которой очевидцы продолжают делиться в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

К примеру, плачевную ситуацию можно наблюдать в Ауэзовском районе по улице Яссауи. Там, как отмечает автор видео, новый асфальт был уложен лишь 5 сентября. Но уже буквально через 10 дней покрытие дало значительные трещины и начало разрушаться:

"В результате дорожное полотно превратилось в опасную зону: на отдельных участках под асфальт проваливаются автобусы и тяжелая техника, образуются бугры и препятствия, создающие угрозу для безопасности участников дорожного движения".

Кадры с места событий вызвали критику со стороны общественности. Советник акима города по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин выступил с информационным заявлением.

Он уточнил, что утром 17 сентября на участке улицы Яссауи на пересечении с улицей Дастан произошел частичный провал дорожного покрытия площадью 100 кв. м. Ранее, по его словам, на этом участке подрядной организацией "Спецкоммунстрой" проводились работы по строительству канализационных сетей протяженностью 2.8 км.

"Установлено, что во время обильных осадков произошло подмывание траншей абонентских сетей и ослабление грунтовой основы, что способствовало образованию провалов и нарушению целостности дорожного покрытия. Сейчас проводятся работы по восстановлению дорожного полотна". Ильзат Акчурин

Специалисты рассчитывают, что устранят нарушения до завтра, 18 сентября.

"При этом техническим надзором данного проекта дано пояснение, что работы проводились согласно нормам и требованиям СнИП и проекта". Ильзат Акчурин

В настоящее время, добавил он, проводится проверка и ведется работа по установке причин провалов асфальтового покрытия по улице Яссауи.

"Направлен запрос в уполномоченный орган Управления градостроительного контроля для определения качества проводимых работ, поскольку не исключено, что просадка произошла из-за неправильного уплотнения грунта. Это станет известно по результатам проведенной проверки". Ильзат Акчурин

После дождя пострадали не только дороги, но и автомобили: на улице Аманжол 13 машин провалились под асфальт. Как выяснилось, автомобили были в движении, но постепенно дорогу стало размывать и машины попали в западню.

Примечательно, но жителям и гостям Алматы не стоит расслабляться.

Фото: Zakon.kz

Согласно оповещению Министерства по чрезвычайным ситуациям, которое ссылается на синоптиков, сегодня, 17 сентября, в городе снова ожидается сильный дождь.