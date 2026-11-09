Рак простаты: почему важно назначить правильную МРТ
Для этого необходим специальный протокол сканирования, от которого во многом зависит точность диагностики. Почему это принципиально и какую роль в обследовании играет радиолог, объясняет врач Национального научного онкологического центра Байрам Кочиев.
"Стандартная МРТ органов малого таза и специализированная МРТ предстательной железы отличаются протоколами сканирования. Для диагностики рака простаты требуется прицельное исследование с высоким пространственным разрешением и специальными последовательностями", – подчеркивает врач.
Полученные изображения оцениваются по международной системе PI-RADS v2.1. Она помогает выявить подозрительные участки в ткани железы и определить вероятность клинически значимого рака. При этом важны не только технические возможности аппарата, но и соблюдение протокола, подготовка пациента и опыт радиолога. Даже скопление газа в прямой кишке может создавать помехи и снижать качество снимков.
В ННОЦ мультипараметрическую МРТ проводят на аппарате с напряженностью магнитного поля 3 Тесла. Специалист оценивает не только предстательную железу, но и окружающие структуры – лимфатические узлы и кости малого таза, где могут обнаруживаться признаки распространения опухоли.
Однако МРТ не рассматривается изолированно. Врач сопоставляет ее результаты с возрастом мужчины, семейной историей заболевания, данными осмотра и уровнем простат-специфического антигена (ПСА).
Повышенный ПСА не означает, что у мужчины рак. Его уровень может увеличиваться при доброкачественном увеличении простаты, воспалении, а также временно – после эякуляции, езды на велосипеде или урологических манипуляций.
"Раньше при принятии решений нередко ориентировались преимущественно на уровень ПСА. Это могло приводить к ненужным биопсиям и выявлению опухолей с низким клиническим риском. Сегодня мы оцениваем все данные в совокупности", – объясняет Байрам Кочиев.
Если МРТ не выявляет подозрительных очагов (PI-RADS 1-2), а другие показатели, в частности плотность ПСА, свидетельствуют о низком риске, уролог может выбрать динамическое наблюдение вместо биопсии. Если же забор ткани необходим, МРТ помогает определить точное расположение подозрительного участка. С помощью fusion-технологии изображения МРТ совмещают с УЗИ, чтобы направить иглу непосредственно в нужную зону и повысить точность биопсии.
"Небольшой очаг можно пропустить, если взять материал из другого участка железы. Поэтому наша задача – не просто описать снимки, а точно указать урологу, где находится подозрительная зона", – говорит радиолог.
Особенность рака предстательной железы в том, что он может долго развиваться без выраженных симптомов. Мужчина не испытывает боли, не замечает изменений и чувствует себя хорошо. Но отсутствие жалоб не исключает заболевание. Поэтому мужчинам, у которых близкие родственники болели раком простаты, а также носителям наследственных мутаций, например BRCA2, важно обсудить с урологом индивидуальный план обследования.
Если врач назначил МРТ предстательной железы, уточните, что речь идет именно о мультипараметрическом исследовании. На прием стоит взять результаты анализов на ПСА и предыдущие снимки, если они есть.
8 ноября отмечается Международный день радиологии. Это повод напомнить: за точностью онкологической диагностики стоит работа специалистов, которые помогают увидеть изменения еще до появления симптомов и дают лечащему врачу важную информацию для выбора дальнейшей тактики.