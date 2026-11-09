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Общество

Рак простаты: почему важно назначить правильную МРТ

Фото: ННОЦ, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 08:00 Фото: ННОЦ
При подозрении на рак предстательной железы важно не просто пройти МРТ, а сделать правильное исследование. Обычная МРТ органов малого таза не всегда позволяет полноценно оценить состояние простаты.

Для этого необходим специальный протокол сканирования, от которого во многом зависит точность диагностики. Почему это принципиально и какую роль в обследовании играет радиолог, объясняет врач Национального научного онкологического центра Байрам Кочиев.

"Стандартная МРТ органов малого таза и специализированная МРТ предстательной железы отличаются протоколами сканирования. Для диагностики рака простаты требуется прицельное исследование с высоким пространственным разрешением и специальными последовательностями", – подчеркивает врач.

Полученные изображения оцениваются по международной системе PI-RADS v2.1. Она помогает выявить подозрительные участки в ткани железы и определить вероятность клинически значимого рака. При этом важны не только технические возможности аппарата, но и соблюдение протокола, подготовка пациента и опыт радиолога. Даже скопление газа в прямой кишке может создавать помехи и снижать качество снимков.

В ННОЦ мультипараметрическую МРТ проводят на аппарате с напряженностью магнитного поля 3 Тесла. Специалист оценивает не только предстательную железу, но и окружающие структуры – лимфатические узлы и кости малого таза, где могут обнаруживаться признаки распространения опухоли.

Однако МРТ не рассматривается изолированно. Врач сопоставляет ее результаты с возрастом мужчины, семейной историей заболевания, данными осмотра и уровнем простат-специфического антигена (ПСА).

Повышенный ПСА не означает, что у мужчины рак. Его уровень может увеличиваться при доброкачественном увеличении простаты, воспалении, а также временно – после эякуляции, езды на велосипеде или урологических манипуляций.

"Раньше при принятии решений нередко ориентировались преимущественно на уровень ПСА. Это могло приводить к ненужным биопсиям и выявлению опухолей с низким клиническим риском. Сегодня мы оцениваем все данные в совокупности", – объясняет Байрам Кочиев.

Если МРТ не выявляет подозрительных очагов (PI-RADS 1-2), а другие показатели, в частности плотность ПСА, свидетельствуют о низком риске, уролог может выбрать динамическое наблюдение вместо биопсии. Если же забор ткани необходим, МРТ помогает определить точное расположение подозрительного участка. С помощью fusion-технологии изображения МРТ совмещают с УЗИ, чтобы направить иглу непосредственно в нужную зону и повысить точность биопсии.

"Небольшой очаг можно пропустить, если взять материал из другого участка железы. Поэтому наша задача – не просто описать снимки, а точно указать урологу, где находится подозрительная зона", – говорит радиолог.

Особенность рака предстательной железы в том, что он может долго развиваться без выраженных симптомов. Мужчина не испытывает боли, не замечает изменений и чувствует себя хорошо. Но отсутствие жалоб не исключает заболевание. Поэтому мужчинам, у которых близкие родственники болели раком простаты, а также носителям наследственных мутаций, например BRCA2, важно обсудить с урологом индивидуальный план обследования.

Если врач назначил МРТ предстательной железы, уточните, что речь идет именно о мультипараметрическом исследовании. На прием стоит взять результаты анализов на ПСА и предыдущие снимки, если они есть.

8 ноября отмечается Международный день радиологии. Это повод напомнить: за точностью онкологической диагностики стоит работа специалистов, которые помогают увидеть изменения еще до появления симптомов и дают лечащему врачу важную информацию для выбора дальнейшей тактики.

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Канат Болысбек
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