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Наука и технологии

В Канаде сделали важное открытие в борьбе с раком мозга

В Канаде сделали важное открытие в борьбе с раком мозга, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 00:17 Фото: magnific.com
Специалисты канадского Университета Альберты сделали важный шаг в изучении одной из самых агрессивных форм рака мозга – глиобластомы. Исследователи выявили потенциальную мишень для терапии, которая может замедлить или даже остановить распространение опухоли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет University of Alberta, глиобластома считается одним из наиболее опасных видов онкологических заболеваний головного мозга. По данным специалистов, средняя продолжительность жизни пациентов после постановки диагноза составляет от 12 до 18 месяцев.

В ходе исследования ученые изучили так называемые опухолевые микротрубочки – длинные отростки, с помощью которых раковые клетки распространяются по тканям мозга и становятся более устойчивыми к лучевой и химиотерапии.

Исследование показало, что ключевую роль в формировании этих структур играет белок FABP7, который обычно активен на ранних этапах развития мозга. Эксперименты продемонстрировали, что блокировка этого белка препятствует образованию микротрубочек, снижает способность опухоли к распространению и повышает эффективность химиотерапии.

Испытания на лабораторных мышах также дали обнадеживающие результаты: животные, получавшие ингибитор FABP7, жили значительно дольше по сравнению с контрольной группой. Теперь исследователи планируют изучить эффективность нового подхода в сочетании со стандартными методами лечения глиобластомы.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили ген, который вызывает рак и сокращает жизнь.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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