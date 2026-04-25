Мир

Нетаньяху заявил о полном выздоровлении после рака и объяснил, почему скрывал диагноз

Биньямин Нетаньяху, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 11:43 Фото: X/israelipm_heb
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что полностью излечился от рака предстательной железы, выявленного на ранней стадии. Диагноз не раскрывали несколько месяцев в разгар конфликта с Ираном, сообщает Zakon.kz.

По словам главы правительства, публикацию медицинского отчета отложили примерно на два месяца, чтобы состояние его здоровья не использовали в пропагандистских целях во время войны, пишет THe Jerusalim Post.

Согласно официальному заключению канцелярии премьера, образование обнаружили во время планового обследования – речь шла о небольшом очаге без метастазов. После дополнительных исследований врачи подтвердили раннюю стадию заболевания.

Нетаньяху прошел курс лечения в медицинском центре "Хадасса" в Иерусалиме. Врачи заявили, что терапия прошла успешно, а последующие анализы и визуализация показали полное исчезновение опухоли.

"Я решил отложить публикацию доклада, чтобы он не вышел в разгар войны и не был использован Ираном в пропагандистских целях. Сегодня могу сказать, что нахожусь в хорошем здоровье", – заявил Нетаньяху.

Медики уточнили, что заболевание удалось выявить на очень ранней стадии, что существенно повысило эффективность лечения.

Ранее Эрдоган пригрозил Израилю военными действиями.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
