Владелец терминала из Усть-Каменогорска "прятался" от клиента, пока не пришла жалоба

Житель Усть-Каменогорска смог вернуть деньги за невыполненную услугу только после вмешательства специалистов по защите прав потребителей. Владелец терминала долгое время игнорировал претензии клиента, сообщает Zakon.kz.

Покупатель пытался решить вопрос напрямую с владельцем терминала, но договориться не получилось: предприниматель перестал выходить на связь.

Тогда заявитель обратился за помощью в департамент торговли и защиты прав потребителей по Восточно-Казахстанской области, пишет 6 ноября 2026 года YK-news.kz.

"После получения официального обращения специалисты связались с предпринимателем и провели с ним разъяснительную работу. При неоказании услуги потребитель имеет право на полный возврат уплаченных средств", – сообщили в ведомстве.

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