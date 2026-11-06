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Общество

Владелец терминала из Усть-Каменогорска "прятался" от клиента, пока не пришла жалоба

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 20:12 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Житель Усть-Каменогорска смог вернуть деньги за невыполненную услугу только после вмешательства специалистов по защите прав потребителей. Владелец терминала долгое время игнорировал претензии клиента, сообщает Zakon.kz.

Покупатель пытался решить вопрос напрямую с владельцем терминала, но договориться не получилось: предприниматель перестал выходить на связь.

Тогда заявитель обратился за помощью в департамент торговли и защиты прав потребителей по Восточно-Казахстанской области, пишет 6 ноября 2026 года YK-news.kz.

"После получения официального обращения специалисты связались с предпринимателем и провели с ним разъяснительную работу. При неоказании услуги потребитель имеет право на полный возврат уплаченных средств", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что покупка обуви в Instagram за 95 тысяч тенге едва не обернулась для кызылординки потерей денег из-за неподходящего размера.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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