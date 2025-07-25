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Общество

К жителям Алматы и Усть-Каменогорска с предупреждением обратились синоптики

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 10:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" предупредили жителей Алматы и Усть-Каменогорска о неблагоприятных метеорологических условиях, сообщает Zakon.kz.

НМУ, согласно данным синоптиков, ожидаются сегодня.

"25 июля 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Усть-Каменогорске", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте РГП "Казгидромет" в пятницу.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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25 июля 2025 года на Казахстан надвигаются ливни с грозами, град, усиление ветра, пыльная буря, туман. Также на ряд регионов страны обрушится сильная жара, которая достигнет отметки +42°C. Подробнее о погоде на пятницу можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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