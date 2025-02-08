Компания из Усть-Каменогорска намерена судиться с акиматом Петропавловска

Досудебную претензию акимату Петропавловска выставила оценочная компания из Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.

Такая вынужденная мера обусловлена тем, что специалисты больше полугода не могут получить свои заработанные 12 млн тенге. После масштабных паводков в Северо-Казахстанской области они проводили оценку имущества пострадавших. С их слов, за три дня обследование прошли 300 домов, но оплата, которую обещали перечислить через месяц, так и не поступила, передает "ASTANA TV".

Оказалось, что семь оценочных компаний ожидают оплату за свои услуги. Некоторые из них подали в экономический суд в гражданском порядке иск на городской акимат.

"На сегодняшний день идет судебный процесс, и уже когда будет вынесено решение суда, оно акиматом города будет исполнено", – сказала пресс-секретарь акима города Петропавловск Асем Айтулова.

5 февраля министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов в кулуарах Мажилиса назвал топ-5 регионов, которые в этом году находятся в зоне риска возможных паводков.