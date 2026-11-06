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Общество

До 20 лет тюрьмы из-за комментария или репоста: какие публикации опасны в соцсетях

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 04:19 Фото: freepik
В Антитеррористическом центре рассказали, какие действия в Интернете могут подпадать под статьи Уголовного кодекса Казахстана и какое наказание за них предусмотрено, сообщает Zakon.kz.

Публикация, комментарий или даже репост чужого материала в социальных сетях могут повлечь уголовную ответственность, если содержат признаки разжигания розни или пропаганды терроризма. Об этом 6 ноября 2026 года рассказали в Антитеррористическом центре.

Когда публикация может стать поводом для уголовного дела?

Статья 174 УК РК устанавливает ответственность за умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, этнической, расовой или религиозной розни, оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а также пропаганду превосходства или неполноценности людей по соответствующим признакам.

За такие действия, совершенные публично, в том числе через социальные сети и интернет, предусмотрены штраф от 2 000 до 7 000 МРП, ограничение свободы либо лишение свободы на срок от двух до семи лет. При отягчающих обстоятельствах наказание может составлять от пяти до десяти лет лишения свободы, а при особо тяжких последствиях – от 12 до 20 лет.

Отдельная ответственность предусмотрена за пропаганду терроризма. Статья 256 УК РК касается пропаганды терроризма, публичных призывов к совершению террористического акта, а также изготовления, хранения с целью распространения или распространения материалов террористического содержания.

За такие действия предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества. Если преступление совершено с использованием социальных сетей, онлайн-платформ, СМИ, группой лиц или с использованием служебного положения, наказание составляет от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Всегда ли репост считается преступлением?

Сам факт репоста еще не означает, что пользователь совершил уголовное правонарушение. Не каждый репост автоматически является преступлением. Для привлечения к уголовной ответственности необходимо установить признаки конкретного состава преступления, в том числе содержание публикации, умысел и обстоятельства ее распространения.

Казахстанцам рекомендуют внимательно относиться к информации, которую они публикуют и распространяют в социальных сетях, проверять содержание материалов и не делиться публикациями с призывами к насилию, терроризму и разжиганию межнациональной или религиозной розни.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело о мелком хулиганстве после нецензурных высказываний во время прямого эфира в TikTok.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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