#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
446.56
512.34
5.3
Право

В Казахстане планируют блокировать аккаунты продавцов на маркетплейсах с 2027 года

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 11:29 Фото: pexels
Это предусмотрено в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс". Предлагается его дополнить новой статьей "Приостановление реализации на интернет-ресурсе и (или) интернет-площадке", сообщает Zakon.kz.

Основаниями для такого решения послужил проведенный анализ деятельности лиц, реализующих товары на маркетплейсах, который свидетельствует о том, что через маркетплейсы реализовано товаров на сумму более 2 трлн тенге, из них на сумму более 200 млрд тенге реализация осуществлена без подтверждения документов происхождения товара.

По выявленным нарушениям были направлены уведомления.

Для пресечения совершения правонарушений предлагается ввести приостановление реализации путем блокировки аккаунта продавца, реализующего товары на маркетплейсе.

Местные маркетплейсы планируется наделить функциями налогового агента в отношении иностранных продавцов.

Одной из причин введения такого механизма разработчики называют ситуацию, при которой товары иностранных продавцов, реализуемые казахстанским потребителям через маркетплейсы, могут иметь более низкую себестоимость вследствие отсутствия соответствующей налоговой нагрузки, что создает неравные условия для казахстанских продавцов.

Для таких операций предусматривается отдельный механизм налогообложения НДС, включая налоговый период и порядок его исчисления и уплаты, который будет внедрен с 1 января 2027 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 сентября.

Ранее мы рассказали, что Министерство национальной экономики подготовило проект закона "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс", – что планируют изменить.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Налоговый кодекс РК
08:56, 04 сентября 2026
Налоговый кодекс: что планируют изменить
Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики
09:34, 17 февраля 2026
В Казахстане разграничат ответственность за учеников
Налоговый кодекс РК
09:12, 03 июля 2026
Новые поправки подготовили в Налоговый кодекс
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Асель Канай на татами Японии на Азиаде
11:31, Сегодня
Бронзовый призёр ЧМ по каратэ Асель Канай оспорит "золото" Азиады в Японии
Баскетбол 3х3
11:23, Сегодня
Сборная Казахстана по баскетболу 3х3 уступила Монголии на Азиатских играх
Александр Бублик поднимает вверх руки на US Open
11:20, Сегодня
Александр Бублик покинул ТОП-20 в обновлённом рейтинге ATP
Баскетбол 3х3
11:06, Сегодня
Баскетболисты Казахстана победили Шри-Ланку в турнире 3х3 на Азиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: