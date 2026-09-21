В Казахстане планируют блокировать аккаунты продавцов на маркетплейсах с 2027 года

Это предусмотрено в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс". Предлагается его дополнить новой статьей "Приостановление реализации на интернет-ресурсе и (или) интернет-площадке", сообщает Zakon.kz.

Основаниями для такого решения послужил проведенный анализ деятельности лиц, реализующих товары на маркетплейсах, который свидетельствует о том, что через маркетплейсы реализовано товаров на сумму более 2 трлн тенге, из них на сумму более 200 млрд тенге реализация осуществлена без подтверждения документов происхождения товара.

По выявленным нарушениям были направлены уведомления.

Для пресечения совершения правонарушений предлагается ввести приостановление реализации путем блокировки аккаунта продавца, реализующего товары на маркетплейсе.

Местные маркетплейсы планируется наделить функциями налогового агента в отношении иностранных продавцов.

Одной из причин введения такого механизма разработчики называют ситуацию, при которой товары иностранных продавцов, реализуемые казахстанским потребителям через маркетплейсы, могут иметь более низкую себестоимость вследствие отсутствия соответствующей налоговой нагрузки, что создает неравные условия для казахстанских продавцов.

Для таких операций предусматривается отдельный механизм налогообложения НДС, включая налоговый период и порядок его исчисления и уплаты, который будет внедрен с 1 января 2027 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 сентября.

Ранее мы рассказали, что Министерство национальной экономики подготовило проект закона "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс", – что планируют изменить.