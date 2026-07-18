До 7 лет тюрьмы: казахстанцев предупредили об опасной схеме мошенников

Департамент полиции (ДП) Алматы продолжает системную работу по предупреждению интернет-мошенничества. Сегодня, 18 июля 2026 года, в ведомстве рассказали, как злоумышленники делают граждан соучастниками преступлений, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцев предупредили, что одной из самых распространенных схем вовлечения граждан в преступную деятельность является дропперство.

"Дроппер – это не случайный участник, а звено преступной цепочки. Предоставляя свои банковские карты, счета или доступ к мобильному банкингу, а также выполняя переводы по указанию третьих лиц, человек становится соучастником легализации и вывода денежных средств, похищенных интернет-мошенниками", – напомнили в пресс-службе ДП Алматы.

Заместитель начальника Управления по координации профилактической работы ДП Алматы Рустем Абдигалиев призвал граждан не поддаваться на обещания легкого заработка.

"Сегодня мошенники активно используют так называемых дропперов для вывода похищенных денежных средств. Многие ошибочно полагают, что, передавая свою банковскую карту или выполняя перевод за вознаграждение, они ничем не рискуют. Это опасное заблуждение. Дропперство является уголовно наказуемым деянием. Призываем граждан не соглашаться на подобные предложения, какими бы выгодными они ни казались", – отметил Рустем Абдигалиев.

Он напомнил, что за дропперство предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества – в зависимости от тяжести совершенного преступления.

Полиция призывает граждан не передавать посторонним банковские карты, реквизиты, логины, пароли и SMS-коды, а при первых признаках интернет-мошенничества незамедлительно обращаться в полицию по телефону 102.

Видеоролик, посвященный дропперству

29 июня 2026 года в Генпрокуратуре Казахстана сделали важное напоминание о рисках дропперства и призвали граждан срочно проверить банковские карты из-за риска уголовной ответственности.