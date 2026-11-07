"Чужой беды не бывает": жители Кызылорды массово сдают кровь для пострадавших при взрыве

В эти дни в Кызылорде незнакомые друг с другом люди объединены одной целью – помочь двум молодым мужчинам, которые сейчас борются за жизнь после страшного пожара. Узнав о трагедии, горожане стали приходить в областной Центр крови, чтобы стать донорами, передает Zakon.kz.

Призывы о помощи распространяются в социальных сетях. Сообщения с просьбой сдать кровь пересылают друг другу, публикуют в статусах, обращаются к знакомым. И люди откликаются. В областной Центр крови кызылординцы приезжают с самого утра. Многие пришли, потому что не смогли остаться равнодушными к чужой трагедии.

"Кровь сдали уже более 200 кызылординцев. Думаю, поток людей не остановится. Кровь нужна всегда. Большинство наших доноров – добровольцы. У казахского народа есть замечательные человеческие качества – сплоченность, отзывчивость и готовность прийти на помощь в трудную минуту. Когда случается беда, люди сами приходят к нам, чтобы сдать кровь и поддержать тех, кто оказался в тяжелой ситуации", – рассказал директор областного Центра крови Жалгасбек Усенов.

По его словам, среди желающих стать донорами есть и молодежь, и люди старшего поколения. Для одних это привычная гражданская ответственность, для других – возможность впервые совершить такой важный поступок. Ведь донорская кровь не имеет цены, когда речь идет о человеческой жизни. Особенно остро в ней нуждаются пациенты с тяжелыми ожогами, которым предстоят сложное лечение, операции и другие медицинские вмешательства.

"Когда случаются подобные трагедии, горожане быстро откликаются. И не только на трагедии, совершенные в нашей области. Когда происходили так называемые январские события, трагедия в Актау, кызылординцы приходили и интересовались, можно ли им сдать кровь". Директор областного Центра крови Жалгасбек Усенов

Трагедия, объединившая жителей города, произошла 5 ноября 2026 года в кафе "Кимчи". По информации областного департамента по чрезвычайным ситуациям, в результате взрыва и последовавшего за ним пожара пострадали двое мужчин 1994 и 2006 годов рождения.

По предварительным данным, в мангальной зоне заведения произошла утечка газовоздушной смеси, которая привела к взрыву. После этого начался пожар. Спасатели вынесли газовый баллон из здания в безопасное место, предотвратив угрозу повторного взрыва. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.