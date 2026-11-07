#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+15°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+15°
$
447.14
499.54
5.46
Общество

"Чужой беды не бывает": жители Кызылорды массово сдают кровь для пострадавших при взрыве

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 12:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В эти дни в Кызылорде незнакомые друг с другом люди объединены одной целью – помочь двум молодым мужчинам, которые сейчас борются за жизнь после страшного пожара. Узнав о трагедии, горожане стали приходить в областной Центр крови, чтобы стать донорами, передает Zakon.kz.

Призывы о помощи распространяются в социальных сетях. Сообщения с просьбой сдать кровь пересылают друг другу, публикуют в статусах, обращаются к знакомым. И люди откликаются. В областной Центр крови кызылординцы приезжают с самого утра. Многие пришли, потому что не смогли остаться равнодушными к чужой трагедии.

"Кровь сдали уже более 200 кызылординцев. Думаю, поток людей не остановится. Кровь нужна всегда. Большинство наших доноров – добровольцы. У казахского народа есть замечательные человеческие качества – сплоченность, отзывчивость и готовность прийти на помощь в трудную минуту. Когда случается беда, люди сами приходят к нам, чтобы сдать кровь и поддержать тех, кто оказался в тяжелой ситуации", – рассказал директор областного Центра крови Жалгасбек Усенов.

По его словам, среди желающих стать донорами есть и молодежь, и люди старшего поколения. Для одних это привычная гражданская ответственность, для других – возможность впервые совершить такой важный поступок. Ведь донорская кровь не имеет цены, когда речь идет о человеческой жизни. Особенно остро в ней нуждаются пациенты с тяжелыми ожогами, которым предстоят сложное лечение, операции и другие медицинские вмешательства.

"Когда случаются подобные трагедии, горожане быстро откликаются. И не только на трагедии, совершенные в нашей области. Когда происходили так называемые январские события, трагедия в Актау, кызылординцы приходили и интересовались, можно ли им сдать кровь".Директор областного Центра крови Жалгасбек Усенов

Трагедия, объединившая жителей города, произошла 5 ноября 2026 года в кафе "Кимчи". По информации областного департамента по чрезвычайным ситуациям, в результате взрыва и последовавшего за ним пожара пострадали двое мужчин 1994 и 2006 годов рождения.

По предварительным данным, в мангальной зоне заведения произошла утечка газовоздушной смеси, которая привела к взрыву. После этого начался пожар. Спасатели вынесли газовый баллон из здания в безопасное место, предотвратив угрозу повторного взрыва. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мира Жакибаева
Мира Жакибаева
Читайте также
Крушение самолета в Актау
16:22, 26 декабря 2024
Жители Жетысу массово сдают кровь для пострадавших при крушении самолета в Актау
Донорство в Казахстане
12:02, 24 ноября 2023
Сдача крови – эликсир молодости: как казахстанцы становятся донорами
Набережная Атырау, Атырау готовится к паводкам
19:09, 30 апреля 2024
Вода наступает: как жители Атырау возводят песчаные насыпи и следят за рекой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
12:05, Сегодня
Хамзат Чимаев не признал Стрикленда и считает себя настоящим чемпионом
Бектемир Меликузиев
11:21, Сегодня
Звезда узбекского бокса Меликузиев нокаутировал Шарипова в Дубае перед боем за пояс WBA
Елена Рыбакина
10:45, Сегодня
"Если Рыбакина не сможет сыграть, её заменит Костюк": Yahoo Sports о здоровье казахстанки
Ислам Махачев
09:55, Сегодня
Емельяненко и Махачев стали официальными послами в мире по самбо
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: