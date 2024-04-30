Вода наступает: как жители Атырау возводят песчаные насыпи и следят за рекой

Город в напряжении. Жители Атырау считывают дни и даже часы, когда придет большая паводковая вода. Как выглядят улицы областного центра и какое настроение у людей, узнала корреспондент Zakon.kz.

У страха глаза велики, но город обязательно защитят

Когда в начале апреля стало ясно, что 2024 год вполне, учитывая прогнозы, может повторить наводнение 1993-1994 годов, залившее водой пригородные поселки и дачи, то поначалу некоторые атыраусцы запереживали. Вода плескалась почти у кромки набережной в центре города. Одни стали спешно паковать чемоданы, вывозить родных в "сухие" города, другие закупать целыми партиями баклажки с питьевой водой, превратив лоджии в склады.

Однако немалая часть жителей Атырау никаких мер не предприняла. Люди уверены, что у страха глаза велики, город обязательно защитят. Так и происходит.

Фото: Zakon.kz / Светлана Новак

"Наша семья ситуацию, связанную с предстоящим паводком, восприняла спокойно. Мы уверены, что наводнение не будет разрушительным, река не такая уж полноводная, чтобы паводковые воды затопили город. Да и меры, которые приняты нашим акиматом в преддверии чрезвычайной ситуации, правильные. Да, надо быть готовыми ко всему. Но надеемся, что ничего угрожающего людям не произойдет. Что касается документов, продуктов питания, одежды, то ничего специально не готовили. Документы как лежали отдельно, так там и остаются. Живем обычной жизнью, без всяких закупов и суеты", – поделилась жительница Атырау Мария Варочкина.

Фото: Zakon.kz / Светлана Новак

Большая часть жителей областного центра поспешили на укрепление набережной реки Урал. Водоем находится посередине города. Причем атыраусцы шли даже целыми семьями, с маленькими детьми, и было трогательно наблюдать, как крохи с совочками тоже насыпают песок в мешки. Сейчас набережная представляет собой практически крепость, настолько мощно она укреплена, а в некоторых местах ограждения из мешков, засыпанных землей, выше двух метров.

"Ой, что за баррикады понастроили у Урала, будто цунами надвигается. Да, придет большая вода, но, думаю, город не утонет, справимся, вся страна нам помогает", – считает житель Атырау Сарсен.





На защиту брошены серьезные силы и средства

На защиту города от паводка брошены серьезные силы и средства. По информации оперативного штаба по ЧС Атырауской области, согласно данным на 30 апреля, возведено 243,6 км защитных дамб из запланированных 250,8 км. Там с утра до ночи задействовано 444 единицы техники, 809 работников организаций и 1774 волонтера.

А по всей области возведены защитные дамбы протяженностью 509,7 км при плане 523 км, объем выполненных работ 97,4%. Также было уложено более 4,9 млн мешков с песком. В этих работах задействованы 12 413 человек и 1115 единиц техники.

Фото: Zakon.kz / Светлана Новак

В городских магазинах никакого ажиотажа, никто не скупает воду и спички. Некоторые предприятия и организации, торговые точки, укрепили свои объекты, заложив их мешками. Основательно защищен находящийся в черте Атырау нефтеперерабатывающий завод.

В целом, мобилизационная группа АНПЗ и подрядных компаний буквально за две недели построила в разных районах города и пригорода противопаводковые дамбы общей протяженностью 8953 метра.

Фото: Zakon.kz / Светлана Новак

"Я участвовал в строительстве дамб по городу. Не убежал, не спрятался от проблемы. И все, кто помогает городу – самые преданные, патриотично настроенные люди, посчитавшие своим долгом защитить Атырау от наводнения. Приложили максимум усилий. Хочу отметить руководство Атырауской области и города Атырау, ДЧС, предприятий и организаций, волонтеров, военнослужащих, которые приняли активное участие в сооружении дамб и защитных валов. Это очень позитивный момент, общество сплотилось, появилось чувство взаимовыручки, взаимопомощи. Именно в такие трудные моменты ценятся такие понятия, как гражданственность, патриотизм. Как бы это высокопарно ни звучало, они проявляются в реальных условиях", – сказал житель Атырау Арман Булекбаев.

По словам Армана Булекбаева, его двоюродная сестра Айгуль, проживающая в частном доме в микрорайоне под названием Атырау, участвовала в волонтерском движении, предоставила свой двор для организации питания волонтеров и военнослужащих, рабочих, занимающихся возведением дамб. Глядя на нее, подключились и соседи.

Фото: Zakon.kz / Светлана Новак

"Мою родственницу никто не заставлял это делать и не тянул, скажем так, чтобы отдать свой двор, заняться хлопотным делом, бросив все домашние дела. Желание помочь родному городу, участвовать в общем процессе, сподвигли к волонтерской деятельности. Я спрашивал ее, насколько ей это нужно. Она любит свой город и поступить иначе не могла, нельзя его отдавать на откуп стихии. И ни о чем не жалеет, думает, что ее работа не уйдет впустую, ведь тоже внесла свою толику в спасение Атырау от паводка. Сам я носил мешки, укладывая на набережной. Да, болели спина и руки, тем более, что от основной работы никто не освобождал, но это перекрывает моральное удовлетворение от того, что внес свою лепту в очень важное дело защиты родного города от надвигающегося наводнения", – поделился Арман Булекбаев.

Между тем, по данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет" по Атырауской области, 30 апреля 2024 года на гидропосту река Урал – город Атырау уровень воды держится на отметке 446 см, за сутки поднявшись на 4 см. А общий подъем с начала паводка составляет 255 см. Критической точкой считается поднятие воды до 550 см. Атырауская область ждет дальнейшего повышения уровня воды в Жайыке.

Фото: Zakon.kz / Светлана Новак

Ситуация в Кульсары

В городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области работы по ликвидации последствий наводнения ведутся в трех направлениях: откачка воды, дезинфекция, восстановление поврежденных инженерно-коммуникационных сетей. Уже выполнена работа по осушке 1821 дома. На сегодня свыше тысячи абонентов подключены к газу, электроэнергии.

29 апреля 2024 года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел оперативное совещание по паводковой ситуации на западе страны, где продолжительное время ведется усиленная работа по защите региона от большой воды. Глава правительства поставил перед руководством Атырауской области задачу по максимальной защите города и населенных пунктов от приближающихся паводковых вод.

Главной задачей на сегодня является подготовка Атырауской области. Ежедневно уровень воды реки Жайык поднимается. До опасной отметки остается порядка 100 см.

"Сейчас большая вода идет в Атыраускую область, пик ожидается в ближайшие дни. Нужно мобилизовать все силы, использовать опыт Западно-Казахстанской области по привлечению дополнительных сил из других регионов. Необходимо обеспечить ежечасный мониторинг уровня воды, увеличить протяженность и высоту защитных дамб. Нам нужно отстоять регион и не допустить подтоплений", – подчеркнул Олжас Бектенов.

На сегодня в Атырауской области для проведения аварийно-спасательных работ задействованы свыше 13 тыс. человек и более 1200 единиц техники. В регионе построено более 500 км дамб, в том числе 242 км вдоль жилых массивов в Атырау, использовано более 4,8 млн единиц мешкотары. В устье реки, на Каспийском море, продолжаются дноуглубительные работы.