Один день из жизни участкового врача из Атырау

Каждый из нас, вероятно, не раз обращался за помощью к участковому врачу, но мало кто задумывался, как проходят будни медиков первичного звена, с какими трудностями они сталкиваются и почему их работа не заканчивается после последнего пациента, сообщает корреспондент Zakon.kz.

От младенцев до пенсионеров: кто приходит к участковому

Восемь утра. В коридоре городской поликлиники №2 уже оживленно. У кабинета врача общей практики, которого все привыкли называть участковым, собираются первые пациенты. Молодая мама держит на руках годовалого малыша, которого третий день мучает сухой кашель. Рядом беременная женщина с заметно округлившимся животом, – возможно, она готовится к декретному отпуску. Чуть дальше стоит парень лет двадцати – он пришел за направлением на рентген. У каждого своя причина визита, свои тревоги и свое время в электронной очереди, но цель одна – попасть на прием к врачу Бибигуль Нургалиевой.

Пациенты то и дело поглядывают на телефоны, сверяя время записи. Кто-то уточняет, кто следующий, кто-то пытается заглянуть в кабинет, чтобы задать доктору всего один вопрос. Другие терпеливо ждут своей очереди.

Вот на прием заходят пожилые пациентки. Им необходимо получить препараты, положенные в рамках бесплатного лекарственного обеспечения. Для постороннего человека это обычные женщины в возрасте. Для участкового врача – люди, чьи проблемы со здоровьем ей хорошо известны.

"Я люблю свою работу, несмотря на нагрузку. Мне нравится помогать людям, заботиться о них. Да, профессия у нас непростая, нужны стальные нервы. Пациенты бывают разные. Кто-то поблагодарит, доброе слово скажет, а кто-то, наоборот, выразит недовольство. Но я ни на кого не обижаюсь. Этих людей тоже можно понять. Многих своих пациентов я знаю не только в лицо, но и по диагнозам. Бывает, звонят и пишут в нерабочее время, советуются", – рассказывает Бибинур Нургалиева, закрепляя манжету тонометра на руке пожилой пациентки.

Есть на ее участке целые семьи, которые она наблюдает годами. Кажется, еще вчера молодые мамы приносили к ней новорожденных, а сегодня эти малыши уже ходят в детский сад или школу. Дети растут буквально на глазах врача. Меняются их рост, вес, привычки, а вместе с ними – заботы и тревоги родителей.

Следующей в кабинет заходит молодая мама с ребенком. Доктор расспрашивает, когда появился кашель, повышалась ли температура, как малыш спит и ест. Затем осматривает маленького пациента, прослушивает легкие и объясняет матери, что делать дальше. За ней входит другой пациент. Потом еще один. И еще.

1736 пациентов: услышать каждого

Свою профессиональную деятельность 35-летняя Бибинур Нургалиева начала в 2015 году в городской поликлинике №2, где она до сих пор работает. За 11 лет в медицине успела узнать многих пациентов не только по фамилиям и медицинским картам, но и по их жизненным историям.

Сегодня на ее участке зарегистрированы 1 736 человек. Среди них младенцы, школьники, работающие взрослые, пенсионеры, люди с инвалидностью и хроническими заболеваниями. За шесть часов рабочего времени она выслушивает десятки жалоб, проводит осмотры, назначает лечение, объясняет результаты анализов и оформляет медицинские документы. Врачу приходится переключаться с детских заболеваний на проблемы сердечно-сосудистой системы, с профилактических осмотров – на хронические болезни, с жалоб на головную боль – на результаты лабораторных исследований. И каждый раз необходимо не просто выслушать человека, а оценить его состояние и принять медицинское решение.

"Во время приема я провожу профилактические осмотры и скрининги, назначаю лечение при острых и хронических заболеваниях, оформляю направления, медицинские справки и листы временной нетрудоспособности. Также беру пациентов под динамическое наблюдение, консультирую по вопросам здорового образа жизни и профилактики заболеваний", – добавляет врач.

Пока один пациент выходит, следующий уже готов войти. Но далеко не все вопросы можно решить за несколько минут. Пожилому человеку необходимо подробно объяснить схему приема лекарств. Молодой маме – рассказать, на какие изменения в состоянии ребенка следует обратить внимание. Пациенту с хроническим заболеванием – разъяснить результаты обследования и дальнейший порядок лечения. А в коридоре тем временем продолжают сверять время записи. Кто-то торопится на работу, кто-то переживает, что не успеет забрать ребенка из школы.

И у каждого своя правда. Пациенту хочется быстрее попасть к врачу. А врачу необходимо уделить каждому столько внимания, сколько требует его состояние. Бибинур хорошо знает, кому необходимо регулярно контролировать давление, кто нуждается в постоянном наблюдении, а кто давно не приходил на профилактический осмотр.

"Когда наблюдаешь пациента на протяжении нескольких лет, начинаешь хорошо знать историю его болезни, образ жизни, особенности здоровья. Между врачом и пациентом формируются доверительные отношения. Это очень важно для эффективного лечения", – объясняет она.

В отличие от узкого специалиста, к которому зачастую обращаются с конкретной проблемой, врач общей практики должен оценивать состояние здоровья пациента в целом. Именно он первым замечает тревожные симптомы, направляет на обследования, контролирует лечение и помогает предупреждать осложнения. Но самое сложное в этой работе, пожалуй, даже не количество пациентов, а необходимость постоянно сохранять внимательность, выдержку и способность принимать решения.

Прием окончен, но работа продолжается

К двум часам дня поток пациентов в кабинете завершается. Казалось бы, шесть часов непрерывного общения, осмотров, назначений и заполнения документов позади. Можно выдохнуть. Но рабочий день Бибинур Нургалиевой на этом не заканчивается. Теперь ее ждут пациенты, которые не могут самостоятельно прийти в поликлинику. После кабинетного приема врач отправляется на участок. В списке – новорожденные, люди с инвалидностью, маломобильные пациенты и те, кому медицинская помощь требуется на дому.

В одном доме необходимо осмотреть младенца, в другом – оценить состояние пожилого человека, в третьем – проверить, насколько эффективно назначенное лечение. Для некоторых пациентов такой визит – единственная возможность получить консультацию врача, не выходя из дома. Здесь уже нет привычного медицинского кабинета, рабочего стола и всей необходимой аппаратуры под рукой. Врачу приходится оценивать состояние человека в домашних условиях, обращая внимание на те детали, которые сам больной может считать незначительными.

"Обход на дому – это другая ответственность. Нужно оценить состояние человека, вовремя заметить опасные симптомы и при необходимости организовать дальнейшую помощь. Важно обязательно поговорить с родственниками, объяснить, как правильно ухаживать за больным, на что обратить внимание и когда необходимо срочно обращаться за медицинской помощью", – дополняет Бибинур Нургалиева.

Невидимая работа: что остается за кадром врачебного приема

Но есть в работе участкового врача и другая, практически невидимая для пациентов сторона – медицинская документация. Почти каждый прием сопровождается работой в комплексной медицинской информационной системе – КМИС. Врач вносит жалобы, результаты осмотра, диагнозы, назначения, оформляет направления, справки и листы временной нетрудоспособности. К этому прибавляются отчеты, списки пациентов, находящихся под динамическим наблюдением, и другая обязательная документация.

"Иногда посетители недоумевают: почему доктор так долго смотрит в монитор? Но за этими минутами стоит оформление медицинской информации, без которой невозможно обеспечить полноценное наблюдение и дальнейшее лечение пациента. Заполнение документов отнимает значительную часть рабочего времени", – объясняет медик.

И действительно, пока пациент ждет внимания врача, доктору приходится одновременно следить за его состоянием, анализировать информацию и заполнять электронную карту. Еще одна сложность профессии – эмоциональная нагрузка.

Когда терпение становится частью профессии

За один день через кабинет проходят люди с разными характерами и настроением. Одни искренне благодарят за помощь. Другие приходят раздраженными после ожидания. Третьи уверены, что врач обязан немедленно выписать направление на любое обследование или назначить конкретное лекарство.

"Иногда человеку достаточно подробного объяснения. Но бывают ситуации, когда недовольство перерастает в конфликт. Врач общей практики постоянно контактирует с населением. Эмоциональное давление со стороны пациентов и ожидание, что мы должны знать все, могут приводить к стрессу. Тяжелые пациенты, большое количество задач и нехватка времени повышают риск эмоционального выгорания", – признается Бибинур Нургалиева.

Участковому врачу приходится сохранять спокойствие даже тогда, когда собеседник повышает голос. Несколько раз объяснять одно и то же, выслушивать претензии, успокаивать встревоженных родственников и при этом не терять профессиональной сосредоточенности. Пациенты меняются, а от врача каждый раз ждут компетентности, терпения, сочувствия и внимания.

При этом мало кто задумывается, с каким эмоциональным грузом сам доктор возвращается домой после рабочего дня. Не случайно вопросы поддержки специалистов первичного звена здравоохранения сегодня поднимаются на государственном уровне.

Повышение зарплат: долгожданная поддержка участковых врачей

В Послании народу Казахстана 28 октября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству с 1 января 2027 года повысить заработную плату специалистов участковой службы первичной медико-санитарной помощи до 40% в зависимости от непрерывного трудового стажа.

Ожидается, что повышение доходов коснется более 77 тысяч медицинских работников страны. По информации Министерства здравоохранения, для специалистов первичного звена разрабатывается механизм дифференцированных доплат к должностным окладам. Предполагается, что эти меры помогут сократить кадровый дефицит, закрепить опытных специалистов на участках и повысить качество медицинской помощи населению. Для самих врачей эта новость стала долгожданной.

"Когда мы узнали о предстоящем повышении, очень обрадовались. Ведь сейчас, например, врач со второй квалификационной категорией получает около 290 тысяч тенге, а без категории – порядка 260 тысяч. Повышение зарплат поможет закрепить специалистов на участках, положительно скажется на качестве медицинского обслуживания и станет дополнительной мотивацией как для меня, так и для моих коллег", – отмечает Бибинур Нургалиева.

Поэтому повышение зарплат участковым врачам – это не только вопрос достойной оплаты их труда. Это еще и возможность сохранить в поликлиниках опытных специалистов, которые годами знают своих пациентов, помнят истории их болезней и замечают изменения в состоянии здоровья. Ведь для человека, который приходит за медицинской помощью, важно не только попасть на прием, но и знать, что его здоровье находится в надежных руках.