Врач не нужен: казахстанцам разъяснили, в каких случаях прием проводит медсестра
Фото: Zakon.kz
В Республиканском центре первичной медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения РК объяснили, когда нужно записываться к врачу, а когда достаточно приема медсестры, сообщает Zakon.kz.
Записаться на прием к врачу в Казахстане можно, не выходя из дома, через мобильное приложение eGov или сервис DamuMed. При этом специалисты отмечают, что не во всех случаях необходимо обращаться именно к врачу.
Когда нужен прием врача:
- При появлении новых болей, ухудшении самочувствия, высокой температуре, сыпи или других признаках острого заболевания.
- Если требуется обследование, расширенная консультация и постановка медицинского диагноза, а также при подборе новых лекарственных препаратов или корректировке их дозировки.
- Если необходим осмотр профильного специалиста, который не может провести средний медицинский персонал.
Когда нужен прием медсестры:
- При стабильном хроническом заболевании, если новых жалоб нет.
- Если нужна выписка рецептов в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения при ранее установленном диагнозе, оформление направлений на стандартные анализы и повторных рецептов по назначению врача.
- Если необходимо измерить артериальное давление, рост, вес и температуру тела, осмотреть горло при соответствующих жалобах, а также измерить уровень сахара в крови.
- Повторные рецепты по назначению врача.
- Оформление выписок.
В Казахстане бригаду скорой помощи можно будет отслеживать по геолокации. Соответствующий приказ будет введен в действие с 13 октября 2026 года. Кроме того, приказом министра здравоохранения от 29 сентября 2026 года был утвержден госнорматив сети организаций здравоохранения.
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