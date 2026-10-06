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Врач не нужен: казахстанцам разъяснили, в каких случаях прием проводит медсестра

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 07:17 Фото: Zakon.kz
В Республиканском центре первичной медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения РК объяснили, когда нужно записываться к врачу, а когда достаточно приема медсестры, сообщает Zakon.kz.

Записаться на прием к врачу в Казахстане можно, не выходя из дома, через мобильное приложение eGov или сервис DamuMed. При этом специалисты отмечают, что не во всех случаях необходимо обращаться именно к врачу.

Когда нужен прием врача:

  • При появлении новых болей, ухудшении самочувствия, высокой температуре, сыпи или других признаках острого заболевания.
  • Если требуется обследование, расширенная консультация и постановка медицинского диагноза, а также при подборе новых лекарственных препаратов или корректировке их дозировки.
  • Если необходим осмотр профильного специалиста, который не может провести средний медицинский персонал.

Когда нужен прием медсестры:

  • При стабильном хроническом заболевании, если новых жалоб нет.
  • Если нужна выписка рецептов в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения при ранее установленном диагнозе, оформление направлений на стандартные анализы и повторных рецептов по назначению врача.
  • Если необходимо измерить артериальное давление, рост, вес и температуру тела, осмотреть горло при соответствующих жалобах, а также измерить уровень сахара в крови.
  • Повторные рецепты по назначению врача.
  • Оформление выписок.

В Казахстане бригаду скорой помощи можно будет отслеживать по геолокации. Соответствующий приказ будет введен в действие с 13 октября 2026 года. Кроме того, приказом министра здравоохранения от 29 сентября 2026 года был утвержден госнорматив сети организаций здравоохранения.

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Камила Салкымбаева
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