Масштабная мясная ярмарка "Соғым-FEST" проходит в Астане

В Астане сразу в трех локациях стартовала традиционная мясная ярмарка "Соғым-FEST". Фермеры ряда регионов привезли в столицу свою продукцию по доступным ценам, передает корреспондент Zakon.kz.

Ярмарка организована акиматом Астаны, столичным Департаментом торговли и защиты прав потребителей и управлением по инвестициям и развитию предпринимательства. Здесь жители и гости столицы смогли приобрести мясо напрямую у отечественных фермеров.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Соғым – одна из давних казахских традиций, связанных с подготовкой к зиме. Из поколения в поколение семьи заготавливали мясо, собирались за общим дастарханом и делились угощениями с близкими. Сегодня "Соғым-FEST" продолжает эту традицию в современном формате, объединяя отечественных фермеров и жителей столицы. Люди могут приобрести мясо по доступным ценам", – рассказал заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства акимата Астаны Максат Жанабаев.

Цены на ярмарке ниже, чем в магазинах. Говядину здесь продают от 3 300 тенге за килограмм, конину – от 3 500 тенге, баранину – от 3 700 тенге. Свою продукцию представляют фермеры из разных регионов Казахстана.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"В основном это производители из соседних областей – Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской областей и области Абай. Также приехали фермеры из южных регионов страны. По опыту прошлых лет, в среднем за неделю на ярмарке реализуется от 150 до 200 тонн мяса. Рассчитываем, что до конца сезона общий объем продаж превысит 1000 тонн", – отметил Жанабаев.

Самое главное, вся представленная продукция проходит проверку на безопасность.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"На каждом рынке есть собственная лаборатория, где мясо проверяют на качество и безопасность. Продукция соответствует необходимым требованиям. Приглашаем жителей и гостей столицы посетить нашу ярмарку", – добавил спикер.

За соблюдением цен следят сотрудники столичного Департамента торговли и защиты прав потребителей. Мясо входит в перечень социально значимых продовольственных товаров, поэтому торговая надбавка на него не должна превышать 15%.

"В наши функции входит контроль за ценообразованием. Такие ярмарки помогают исключить непродуктивных посредников между производителем и покупателем. Наши сотрудники присутствуют на каждой площадке и следят за тем, чтобы цены не превышали установленную торговую надбавку", – пояснил руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей г. Астана Еркебулан Тагашов.

Выгоду от проведения ярмарок получают и сами фермеры. Они могут продавать продукцию напрямую покупателям, без посредников, а также лучше узнавать спрос и предпочтения потребителей.

На ярмарке было многолюдно. Жители приезжали за покупками как на личных автомобилях, так и на общественном транспорте, автобусы до площадок курсируют с небольшими интервалами.

"Мы хотим приобрести баранину и говядину. Цены здесь ниже, чем в городе, а выбор большой. Считаю, что организовать такую ярмарку – хорошая идея", – поделилась жительница Астаны Сания Рахимова.

Напомним, мясная ярмарка будет проходить каждые выходные до конца 2026 года с 09:00 до 19:00 на трех площадках столицы:

ТЦ Keruen Joly – шоссе Алаш, 35Б;

ТЦ "Ет Әлемі" – шоссе Алаш, 31/1;

ТЦ Jurt – улица Бейбарыс Султан, 3.

До торговых центров "Keruen Joly" и "Ет Әлемі" можно доехать на автобусах № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 76, 81, 82, 120, 120А, 307 и 317. До ТЦ "Jurt" курсируют автобусы № 2, 7, 13, 32, 42, 49, 50, 67 и 73.