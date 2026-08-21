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Общество

Школьные ярмарки по доступным ценам: жителям Астаны сообщили хорошую новость

Астана, ярмарки, школьные товары, доступные цены, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 12:12 Фото: gov.kz
В Астане проходят школьные ярмарки с доступными ценами, сообщает Zakon.kz.

Такой хорошей новостью сегодня, 21 августа 2026 года, поделились в пресс-службе столичного акимата:

"С 1 по 31 августа во всех районах Астаны организованы школьные ярмарки, где жители столицы могут приобрести необходимые к новому учебному году товары и школьные принадлежности по доступным ценам, передает официальный сайт столичного акимата. Сегодня ярмарки проходят в разных районах города".

Отмечается, что ежедневно торговые площадки посещают от 200 до 400 человек, которые приобретают канцелярские товары, школьные принадлежности и другую необходимую продукцию к началу учебного года.

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Ярмарки работают каждые выходные на следующих площадках:

  • район "Сарыарқа" – ТРЦ "Рахмет", пр. Н. Тілендиева, 15;
  • район "Нұра" – супермаркет "Magnum", ул. Туран, 55Д, а также "Era bazary", Коргалжынское шоссе, 96;
  • район "Алматы" – ТД "Гульжан", пр. Абылай хана, 34, и ТРЦ "Астана Молл", пр. Тәуелсіздік, 34;
  • район "Сарайшық" – каждую субботу и воскресенье в ТРЦ "Жібек жолы", ул. А. Байтурсынова, 34, и ТРЦ "Damu Mall", ул. Жумекена Нажимеденова, 26;
  • район "Байқоңыр" – ТД "Аймақ-Тау", ул. С. Сейфуллина, 45/1.

Наряду со школьными ярмарками в столице проводится благотворительная акция "Добрые руки", направленная на поддержку детей из малообеспеченных семей. В крупных торговых центрах установлены специальные контейнеры, куда жители могут передать школьные принадлежности и другие необходимые для учебы товары.

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Контейнеры для сбора помощи размещены по следующим адресам:

  • район "Нұра" – ТРЦ "Сарыарқа", пр. Туран, 24;
  • район "Байқоңыр" – ТД "Аймақ-Тау", ул. С. Сейфуллина, 45/1;
  • район "Сарайшық" – ТРЦ "Damu Mall", ул. Жумекена Нажимеденова, 26;
  • район "Алматы" – ТРЦ "Аружан", ул. И. Жансугурова, 8/1.

В акимате подчеркнули, что проведение школьных ярмарок позволяет жителям столицы приобрести необходимые товары к новому учебному году по доступным ценам, а акция "Добрые руки" дает возможность всем желающим внести свой вклад в поддержку семей, нуждающихся в помощи.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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