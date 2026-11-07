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Общество

Голос врача должен быть услышан: в КазНМУ обсудили статус и гарантии медработников

Фото: пресс-служба партии &quot;Әділет&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 20:19 Фото: пресс-служба партии "Әділет"
В Казахском национальном медицинском университете имени С. Д. Асфендиярова состоялся круглый стол "Профессиональный статус медицинских работников: актуальные проблемы и системные решения".

Модератором встречи выступила Диляра Кайдарова, первый проректор КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова.

С приветственным словом выступила депутат Курултая, инициатор законопроекта о статусе медработников Дана Медеуова. Она поблагодарила университет за приглашение, а представителей медицинского сообщества и экспертов из регионов страны – за активное участие в обсуждении актуальных вопросов отрасли.

Фото: пресс-служба партии "Әділет", фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 20:19

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

"Новые больницы и оборудование принесут пользу, если в них будут работать подготовленные специалисты, имеющие достойные условия труда", – подчеркнула Дана Медеуова.

В ходе круглого стола участники обсудили ряд принципиально важных вопросов.

Фото: пресс-служба партии "Әділет", фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 20:19

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Президент Центрально-Азиатской ассоциации специалистов общественного здравоохранения Жанна Калматаева затронула тему профессионального статуса, правовых гарантий и меры ответственности преподавателя-клинициста и клинического наставника.

Европейский опыт профессионального саморегулирования представила Председатель Образовательного комитета Казахстанской Национальной Ассоциации Неврологов "Neuroscience" (КНАНН) Аида Кондыбаева.

Фото: пресс-служба партии "Әділет", фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 20:19

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Руководитель Демонстрационной платформы ПМСП Европейского бюро ВОЗ Жамиля Абеуова подняла актуальные вопросы профессиональных прав и условий труда врачей первичной медико-санитарной помощи.

О положении молодого врача в системе здравоохранения рассказал председатель Молодежного крыла РОО "Национальная Медицинская Ассоциация" Нуртай Жанабай.

Фото: пресс-служба партии "Әділет", фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 20:19

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Тему равенства профессиональных прав и социальных гарантий медработников предложила обсудить президент Павлодарского филиала Марал Бошанова.

Особый интерес участников вызвали результаты опроса "Голос врача", представленные президентом РОО "Национальная Медицинская Ассоциация" Салтанат Мамырбековой. Они помогли выявить реальные проблемы медицинских работников и определить необходимые правовые гарантии.

Фото: пресс-служба партии "Әділет", фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 20:19

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Таким образом, обсуждение законопроекта объединило представителей самых разных профессиональных направлений и уровней медицинского сообщества – от руководителей профессиональных ассоциаций и отраслевых экспертов до практикующих врачей и молодых специалистов. Именно такой широкий профессиональный диалог позволяет сформировать всесторонний подход к совершенствованию законодательства.

Выработанные инициативы и рекомендации будут учтены в дальнейшей работе над законопроектом.

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Канат Болысбек
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