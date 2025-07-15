Умерла известный казахстанский врач-гинеколог Нина Каюпова

На 90-м году ушла из жизни легенда казахстанской медицины, один из основателей Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Нина Каюпова. Об этом Zakon.kz сообщили в Казахском национальном медицинском университете имени С. Д. Асфендиярова.

Выдающийся врач, ученый, педагог и общественный деятель Нина Амировна Каюпова стояла у истоков современной акушерско-гинекологической службы Казахстана, рассказали в университете.

"За свою карьеру Нина Каюпова приняла более 30 тыс. родов, подготовила 25 докторов наук, 40 кандидатов. Автор 19 монографий, более 400 научных статей. Даже в последние годы жизни продолжала активную деятельность, работая главным научным сотрудником Республиканского научно-исследовательского центра охраны здоровья матери и ребенка – главным редактором журнала "Акушерство, гинекология и перинатология". КазНМУ им. С.Д Асфендиярова

Нина Каюпова родилась 1 мая 1936 года в Зайсане (Восточно-Казахстанская область). Стать врачом она мечтала с детства.

Специальность, которой посвятила более 60 лет жизни, выбрала на четвертом курсе во время обучения в стенах Алматинского государственного медицинского института. После окончания вуза Нина Амировна посвятила всю свою жизнь акушерству и гинекологии, пройдя путь от врача роддома и научного сотрудника до директора Казахского научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения КазССР и Республиканского научно-исследовательского центра охраны здоровья матери и ребенка.

"Уже 61 год с момента получения диплома занимаюсь старинным ремеслом – искусством повивания, или бабичьим делом. За что очень благодарна судьбе. Это такая уникальная специальность, когда ты отвечаешь сразу за две жизни – матери и ребенка", – делилась она.

Свою академическую карьеру она строила на кафедре акушерства и гинекологии – одной из старейших в КазНМУ, где прошла путь от аспиранта до доцента кафедры. Преподаванию в КазНМУ она посвятила 15 лет жизни.

Возглавляя акушерскую службу страны, Нина Амировна и сотрудники центра постоянно оказывали консультативно-методическую помощь регионам Казахстана, подготовили сотни организаторов службы, руководителей женских консультаций и родильных домов, главных специалистов областей.

"Она не только занимала ключевые позиции в системе здравоохранения, но и оставалась чутким, принципиальным руководителем и врачом. Нина Амировна знала в лицо сотни коллег по всей республике, принимала участие в самых сложных клинических случаях и всегда ставила человеческое достоинство выше должностей и званий. Ее профессионализм сочетался с редкой душевной щедростью и глубокой человечностью. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова высоко отмечала роль Нины Амировны в развитии НЦАГиП, назвав ее одним из основателей центра", – подчеркнули в университете.

"Моя жизнь – мои ученики и несколько тысяч малышей, которым я помогла прийти в этот мир", – говорила сама Нина Амировна.

У легенды здравоохранения на счету множество инновационных решений в области акушерства и перинатологии. К примеру, под ее руководством сформировалось новое направление медицинской науки – экологическая репродуктология. По результатам проведенных научно-исследовательских работ были выявлены особенности влияния неблагоприятной экологической среды на состояние здоровья девочек, женщин и будущего потомства, установлены маркеры экологически неблагоприятных регионов и разработаны программы по профилактике их последствий.

В 1994 году Нина Амировна от лица Казахстана принимала участие в Международной конференции по народонаселению и развитию, на которой была принята Программа действий. В числе постулатов программы – право на свободный и осознанный выбор, когда, сколько и как часто человеку рожать детей. Благодаря тому, что обязательства, принятые на МКНР, стали воплощаться в жизнь, многие получили возможность лучше планировать свою жизнь, особенно женщины и девочки.

"Проблема народонаселения и развития – очень актуальная и острая. Потому что именно от численности населения и от качественного состава населения, от человеческих ресурсов, от трудового капитала зависит устойчивое развитие государства", – говорила Нина Амировна.

Казахстанская врач также вела активную общественную и политическую деятельность. Дважды избиралась депутатом – в Верховный совет 12-го созыва и в Сенат Парламента Казахстана (1999-2005).

Является инициатором законов "О детских деревнях семейного типа", "О домах юношества", "О правах юношества". Помимо этого, она участвовала в работе Комиссии по положению ООН, достойно представив Казахстан в 35 странах мира.

Участвовала в работе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан. Долгие годы возглавляла национальную Ассоциацию акушеров-гинекологов страны, на протяжении нескольких десятилетий определяла развитие отрасли. С 1991 года возглавляла Совет женщин Казахстана, участвовала в работе Ассамблеи народа Казахстана. С 1995 года является академиком Академии профилактической медицины РК.

За выдающийся вклад в развитие отечественного здравоохранения и многолетнюю преданную службу Нина Амировна была удостоена высоких государственных наград.

Кавалер ордена "Парасат" (1994). Лауреат Государственной премии президента Республики Казахстан "За мир и духовное согласие" (1996). Заслуженный деятель Казахстана (2004). Обладатель ордена "Достык" II степени (2016). Обладатель медалей "25 лет Независимости Республики Казахстан", "Ветеран труда" и "За вклад в дело здравоохранения Казахстана". Также ей присвоено звание "Почетный гражданин города Алматы".

Коллектив Казахского национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова и редакция Zakon.kz выражают глубокие соболезнования родным и близким Нины Каюповой в связи с невосполнимой утратой. Имя Нины Амировны навсегда останется в истории казахстанской медицины.

Прощание с известным врачом состоится 16 июля в 10:00 в театре Concordia.