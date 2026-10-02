#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
447.73
502.98
5.35
События

Профессиональный статус медработников – в интересах укрепления здоровья и повышения качества жизни граждан

Партия Әділет, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 22:55 Фото: пресс-служба партии "Әділет"
По инициативе депутата Курултая Даны Медеуовой состоялся круглый стол на тему "Профессиональный статус медработника как фактор национальной безопасности".

Мероприятие прошло в рамках работы над законопроектом "О профессиональном статусе и гарантиях деятельности медицинских работников". Участники подчеркнули, что укрепление профессионального статуса и защищенности медработников в конечном итоге направлено на повышение качества медицинской помощи, охрану здоровья и улучшение качества жизни граждан.

Партия Әділет, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 22:55

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

В обсуждении наряду с депутатами Курултая приняли участие Советник Президента по социальным вопросам Алексей Цой, первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев, вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев, вице-министр юстиции Даниель Ваисов, а также представители уполномоченных государственных органов, медицинских организаций, вузов и экспертного сообщества.

Партия Әділет, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 22:55

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев заявил о поддержке инициативы со стороны Министерства здравоохранения. По его словам, дальнейшее регулирование должно предусматривать четкие права и обязанности медицинского работника, действенную правовую и физическую защиту, понятные границы профессиональной ответственности, достойные условия труда и социальные гарантии.

Партия Әділет, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 22:55

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

В свою очередь, первый проректор Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова Диляра Кайдарова обозначила отдельным направлением подготовку медицинских кадров.

"Сильный врач начинается с сильной системы медицинского образования. Поэтому защита медицинского работника должна начинаться еще в стенах медицинского университета – с качества подготовки, достойных условий труда преподавателя, современной клинической базы и понятной профессиональной траектории молодого специалиста", – подчеркнула Диляра Кайдарова.

Президент Национальной медицинской ассоциации Салтанат Мамырова предложила рассматривать профессиональный статус медработников с учетом международных принципов медицинского профессионализма.

Партия Әділет, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 22:55

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Председатель ОО "Локальный профессиональный союз "SENIM" Серик Какенов сосредоточился на защите врача при возникновении медицинских инцидентов и предложил закрепить принцип "справедливой культуры".

Инициатор законопроекта о профессиональном статусе медработника депутат Дана Медеуова отметила, что все выше озвученные вопросы лягут в основу работы над документом.

Партия Әділет, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 22:55

Фото: пресс-служба партии "Әділет"


"В депутатском запросе, озвученном на этой неделе, мы поставили вопрос о профессиональном статусе врача как об условии биологической и национальной безопасности. При этом конечной целью этой работы являются в первую очередь интересы наших граждан, а именно: сохранение и укрепление их здоровья. Создавая условия для профессиональной деятельности медицинских работников и их защите, мы прежде будем способствовать оказанию качественной медицинской помощи и сохранению здоровья людей. Сегодня мы заслушали позиции представителей государственных органов, медицинских организаций, вузов и профессионального сообщества. Все конструктивные предложения будут учтены при подготовке законопроекта. Следует подчеркнуть, что нам важно, чтобы принимаемые решения действительно работали в интересах граждан и способствовали улучшению качества их жизни", – отметила Дана Медеуова.
Партия Әділет, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 22:55

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

По итогам круглого стола поступившие предложения и рекомендации будут обобщены и вынесены на рассмотрение рабочей группы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
12:13, 30 сентября 2026
Закон о статусе и гарантиях деятельности медицинских работников намерены разработать депутаты
Вопросы воспитания и здоровья подростков обсудили на круглом столе в Астане
10:39, 08 ноября 2024
Вопросы воспитания и здоровья подростков обсудили на круглом столе в Астане
Астана
15:38, 24 апреля 2026
inDrive.Межгород представил меры для повышения безопасности междугородних поездок
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Появился хайлайт поражения Елены Рыбакиной на WTA-1000 в Пекине
21:19, Сегодня
Появился хайлайт поражения Елены Рыбакиной на WTA-1000 в Пекине
&quot;Долго к этому шли&quot;: Лола Адилбекова поделилась впечатлением от завоёванной медали на АИ
20:35, Сегодня
"Долго к этому шли": Лола Адилбекова поделилась впечатлением от завоёванной медали Азиады
Елена Рыбакина стартовала с победы на WTA-1000 в Пекине
19:50, Сегодня
Елена Рыбакина неожиданно вылетела с WTA-1000 в Пекине
&quot;Кайрат&quot; и кыргызстанский &quot;Барс&quot; победителя не выявили в товарищеском матче
19:20, Сегодня
"Кайрат" и кыргызстанский "Барс" победителя не выявили в товарищеском матче
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: