Профессиональный статус медработников – в интересах укрепления здоровья и повышения качества жизни граждан

По инициативе депутата Курултая Даны Медеуовой состоялся круглый стол на тему "Профессиональный статус медработника как фактор национальной безопасности".

Мероприятие прошло в рамках работы над законопроектом "О профессиональном статусе и гарантиях деятельности медицинских работников". Участники подчеркнули, что укрепление профессионального статуса и защищенности медработников в конечном итоге направлено на повышение качества медицинской помощи, охрану здоровья и улучшение качества жизни граждан.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

В обсуждении наряду с депутатами Курултая приняли участие Советник Президента по социальным вопросам Алексей Цой, первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев, вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев, вице-министр юстиции Даниель Ваисов, а также представители уполномоченных государственных органов, медицинских организаций, вузов и экспертного сообщества.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев заявил о поддержке инициативы со стороны Министерства здравоохранения. По его словам, дальнейшее регулирование должно предусматривать четкие права и обязанности медицинского работника, действенную правовую и физическую защиту, понятные границы профессиональной ответственности, достойные условия труда и социальные гарантии.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

В свою очередь, первый проректор Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова Диляра Кайдарова обозначила отдельным направлением подготовку медицинских кадров.

"Сильный врач начинается с сильной системы медицинского образования. Поэтому защита медицинского работника должна начинаться еще в стенах медицинского университета – с качества подготовки, достойных условий труда преподавателя, современной клинической базы и понятной профессиональной траектории молодого специалиста", – подчеркнула Диляра Кайдарова.

Президент Национальной медицинской ассоциации Салтанат Мамырова предложила рассматривать профессиональный статус медработников с учетом международных принципов медицинского профессионализма.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Председатель ОО "Локальный профессиональный союз "SENIM" Серик Какенов сосредоточился на защите врача при возникновении медицинских инцидентов и предложил закрепить принцип "справедливой культуры".

Инициатор законопроекта о профессиональном статусе медработника депутат Дана Медеуова отметила, что все выше озвученные вопросы лягут в основу работы над документом.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"





"В депутатском запросе, озвученном на этой неделе, мы поставили вопрос о профессиональном статусе врача как об условии биологической и национальной безопасности. При этом конечной целью этой работы являются в первую очередь интересы наших граждан, а именно: сохранение и укрепление их здоровья. Создавая условия для профессиональной деятельности медицинских работников и их защите, мы прежде будем способствовать оказанию качественной медицинской помощи и сохранению здоровья людей. Сегодня мы заслушали позиции представителей государственных органов, медицинских организаций, вузов и профессионального сообщества. Все конструктивные предложения будут учтены при подготовке законопроекта. Следует подчеркнуть, что нам важно, чтобы принимаемые решения действительно работали в интересах граждан и способствовали улучшению качества их жизни", – отметила Дана Медеуова.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

По итогам круглого стола поступившие предложения и рекомендации будут обобщены и вынесены на рассмотрение рабочей группы.

