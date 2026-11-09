Путь к прозрачности: эксперт оценил пересматриваемые меры социальной поддержки в Казахстане

Политолог Эдуард Полетаев проанализировал процесс трансформации социальной политики Казахстана. Согласно его оценке, переход к адресной поддержке уязвимых групп позволит оказывать помощь нуждающимся, при этом избегая нецелесообразного расхода государственных средств, сообщает Zakon.kz.

Первопричины

В своем анализе Эдуард Полетаев отмечает, что необходимость социальной политики заключается в помощи человеку для преодоления трудностей и в защите уязвимых групп, но государственные пособия не должны становиться основным источником дохода для трудоспособных граждан.

"В недавнем Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на проблему иждивенческих настроений и неадресной поддержки, когда бюджетные средства распределяются без достаточной оценки реального материального положения семьи. В результате ресурсы расходуются на выплаты тем, кто способен самостоятельно обеспечивать себя, тогда как школам, больницам, детским садам и другим социальным объектам требуется финансирование", – подчеркнул эксперт.

На этом фоне, по его мнению, человеческий капитал невозможно развивать, особенно если у людей постепенно формируется привычка ждать очередной выплаты вместо поиска работы, профессионального обучения или повышения квалификации.

Зарубежный опыт

Если обратиться к зарубежному опыту, то, как указывает эксперт, первостепенно стоит выделить принципы справедливости и адресности, которые, в свою очередь, являются ключевыми подходами в реализации современной социальной политике.

По его словам, справедливость в этом случае появляется только тогда, когда государство оказывает помощь исключительно тем гражданам или семьям, которые действительно в ней нуждаются, на основе объективных критериев оценки их доходов и жизненной ситуации.

Также Эдуард Полетаев в своем анализе указывает, что в развитых странах социальная поддержка во многих случаях сочетается с политикой занятости: получателям пособий помогают найти работу, пройти переобучение, освоить востребованную специальность, при этом от трудоспособных граждан ожидают активных действий по возвращению на рынок труда.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, такие требования действуют в десятках государств и включают подтверждение поиска работы, участие в программах обучения и готовность принимать подходящие предложения о трудоустройстве. Это и есть, с точки зрения политолога, разумная модель взаимной ответственности государства и гражданина.

Проблемные аспекты

Анализ мер социальной поддержки раскрывает проблему громоздкой категориальной системы, в которой бюджетные ресурсы частично распределяются в виде значительных по размеру выплат среди большого количества получателей.

При этом, как далее указывает Эдуард Полетаев, бедные не всегда являются приоритетными получателями этой помощи.

Согласно данным эксперта, в Казахстане только за прошлый год на социальные выплаты гражданам из республиканского бюджета фактически направили 5,9 трлн тенге. Всего государственную поддержку получили около 4,6 млн человек. А общие расходы на социальную сферу составили 9,3 трлн тенге. Эти цифры показывают масштаб государственных обязательств и объясняют, почему президент поднимает вопрос адресности помощи.

Пути решения

Как объясняет далее Полетаев, в настоящее время в рамках исполнения поручения главы государства в Казахстане проводится комплексная работа по пересмотру социальной политики и совершенствованию механизмов предоставления государственной поддержки.

Основной акцент, по его мнению, сделан на объективной оценке материального положения семей, чтобы помощь предоставлялась с учетом реальной нуждаемости граждан.

На этом фоне, с точки зрения казахстанского политолога, одним из ключевых изменений становится внедрение цифрового механизма оценки нуждаемости, основанного на данных государственных информационных систем.

"Считается, что такой подход позволяет сократить бюрократические процедуры и минимизировать влияние человеческого фактора при определении права на государственную поддержку. При оценке уровня благополучия семьи учитывается не один отдельный показатель, а совокупность социально-экономических факторов: доходы, материальное положение, занятость и жилищные условия", – заключает в своем анализе эксперт.

Далее эксперт отмечает, что, несмотря на проводимые мероприятия по пересмотру всей социальной политики, семьи с низкими доходами, люди с инвалидностью, пенсионеры и граждане, оказавшиеся в тяжелых обстоятельствах, продолжат получать необходимую помощь.

Тем не менее, с его слов, поддержка станет более адресной, а новые механизмы будут вводиться государством постепенно, с целью предварительной проверки реализуемых мер на практике. Такой подход, с точки зрения Полетаева, позволит помогать человеку преодолевать трудности, при этом не делать его зависимым от бюджетных выплат.