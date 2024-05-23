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Законодательство РК

Адресную социальную помощь в Казахстане будут назначать по-новому

В Казахстане изменят механизм назначения адресной соцпомощи, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 11:11 Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) разрабатывает механизм трансформации бизнес-процесса оказания адресной социальной помощи (АСП) с учетом определения совокупных доходов и расходов граждан, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда напомнили, что на расширенном заседании правительства РК в феврале 2024 года глава государства поручил пересмотреть структуру и механизмы социальной поддержки населения, повысить эффективность и адресность социальной помощи.

"Во исполнение поручения президента РК МТСЗН совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается механизм учета и верификации основных расходов казахстанцев. Это позволит выявить действительно нуждающихся граждан и обеспечить им целевую поддержку со стороны государства", – сообщили в министерстве.

Планируется предусмотреть такие виды основных расходов, как:

  • на покупку движимого или недвижимого имущества;
  • оплату обучения и дополнительного образования;
  • на отдых и развлечения;
  • на оздоровление;
  • покупку предметов мебели;
  • бытовой техники, погашение кредитов и другое.
"Для получения сведений о расходах граждан рассматривается интеграция информационных систем соответствующих государственных органов и организаций: министерств промышленности и строительства, цифрового развития, здравоохранения, просвещения, науки и высшего образования, Национального банка и др.", – добавили в Минтруда.

Там напомнили, что на сегодняшний день АСП предусматривает:

  • ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;
  • предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5 538 тенге) на каждого ребенка;
  • содействие занятости трудоспособных получателей соцпомощи.

По состоянию на 1 мая 2024 года АСП назначена 339,7 тыс. человек из 64,2 тыс. семей. В 2024 году на эти цели из бюджета предусмотрено 75,9 млрд тенге.

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