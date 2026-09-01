Почему в Казахстане усиливают внимание к вопросам национальной безопасности – эксперт

В Казахстане образован новый государственный орган – аппарат Совета Безопасности. О том, каковы причины и мотивы таких шагов, своим мнением с Zakon.kz поделился политолог Эдуард Полетаев.

После вступления в силу новой Конституции в Казахстане продолжается реформа институциональных механизмов, заключающаяся в обновлении системы государственной власти, изменениях во взаимодействии ключевых структур, распределении и усилении их полномочий.

Одним из отражений происходящего, по мнению Эдуарда Полетаева, стало подписание на минувшей неделе указа Касым-Жомарта Токаева, в соответствии с которым образован аппарат Совета Безопасности как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту.

Аппарат Совбеза как отдельный орган

Со слов эксперта, новый орган, чей аппарат главой государства поручено сформировать Аиде Балаевой (назначена 31 августа заместителем председателя Совета Безопасности РК. – Прим. ред.), будет заниматься вопросами обеспечения национальной безопасности, законности и правопорядка.

"Круг вопросов и обязанностей нового руководителя опубликованные документы не раскрывают. Однако понятно, что он будет довольно обширным и многообразным. По понятным причинам информация об этом подается довольно лаконично, поскольку деятельность такого органа, как Совбез, не может быть максимально открытой и прозрачной", – отметил Эдуард Полетаев.

Отдельно эксперт обратил внимание на то, что аппарат раньше был рабочим органом Совбеза, а теперь становится отдельным государственным институтом, выходя из структуры Администрации президента.

"Должность секретаря переименована с повышением статуса. Сам Совбез является конституционным консультативно-совещательным органом, то есть он формируется президентом в соответствии с 46-й статьей Конституции. Касым-Жомарт Токаев как глава государства занимает пост председателя Совбеза и формирует его состав. Вступившие в силу решения этого органа обязательны для исполнения государственными органами и должностными лицами", – резюмировал эксперт.

Теперь, как считает политолог, Совбез должен превратиться в более самостоятельный и важный госорган, причем сразу в нескольких измерениях. Прежде всего, он может стать центром формулирования единого подхода к тем или иным происходящим процессам.

Ставка на Балаеву

По мнению Эдуарда Полетаева, Аида Балаева – основательный руководитель, сочетающий системный подход с четкими планами действий.

"В правительстве Казахстана она занимала должность вице-премьера, курируя социальный блок, а также министра культуры и информации. Ее аппаратный опыт на разных этажах госуправления, умение выстроить работу в нужном русле и в точном соответствии с требованиями главы государства в условиях обострения международной обстановки со всеми вытекающими последствиями, в том числе и для нашей страны, оказался актуальным", – считает он.

Эксперт также отметил, что президент Касым-Жомарт Токаев всегда отличался неординарными подходами к кадровой политике.

"Разных людей он назначал на высокие должности, расширяя кадровый список, или, лучше сказать, продолжая поиск талантов. И не все смогли поднять и пронести груз доверия и ответственности. И вот наступил трудный этап в развитии государства. Как неоднократно отмечал президент, далеко не все вопросы укрепления суверенитета и государственности Казахстана полностью решены. И тогда "в бой" выходят опытные кадры". Эдуард Полетаев

Новые вызовы и современный международный порядок

Полетаев отмечает, что современный международный порядок часто оказывается зажатым между силой и принципами.

"Войны продолжают вспыхивать, несмотря на наличие глобальных институтов. В этом неспокойном мире стабильность будет зависеть не только от военного сдерживания, но и от институционального диалога и политической умеренности. Мир – это не просто отсутствие войны. Это продукт политической зрелости, подотчетного управления и международного взаимодействия", – считает он.

По его мнению, в этом отношении стоит внимательнее прислушаться к словам Касым-Жомарта Токаева, сказанным 28 августа 2026 года на открытии Курултая, согласно которым появление Казахстана в качестве "средней державы" отражает новое видение его глобальной и региональной роли, созданное усилиями руководства страны. Кроме того, как считает политолог, это свидетельствует о признании и использовании новых суровых глобальных реалий.

"События в мире приобретают хаотичный, беспорядочный характер, и даже трудно предсказать, что нас ждет впереди, – сказал президент. – Ни одно государство и ни один народ не остались в стороне от этих катаклизмов".

"По словам президента, предупредившего о непредсказуемом будущем, можно понять, что снизился уровень доверия между государствами. И как Казахстану выжить в столь негостеприимной среде? Нужно в том числе усиливать институты, способные обеспечить безопасность, предотвратив возникающие угрозы, стать уникально компетентными в вопросах осмысления происходящего", – сказал эксперт.

Повышенное внимание к вопросам безопасности

Как отметил Эдуард Полетаев, проблема безопасности важна на любом этапе развития государства.

"Сегодня Совбез относится к числу так называемых обеспечительных госорганов, выполняющих чрезвычайно важные функции, поскольку безопасность гарантирует состояние защищенности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. За минувшие годы структура и состав Совбеза менялись, адаптируясь к характеру и интенсивности угроз национальной безопасности. Тем более, что количество этих угроз расширяется, и к их нейтрализации подключается все больше гражданских лиц. В США, например, в свое время пост советника президента по национальной безопасности занимали такие сугубо невоенные люди, как Генри Киссинджер или Кондолиза Райс. Такой подход позволяет Службе национальной безопасности США опираться в своих оценках и идеях на солидные силы из различных сфер деятельности", – отметил политолог.

По его словам, в мировой практике имеется большой опыт создания органов, аналогичных Совету Безопасности Казахстана. В целом такие органы стран имеют схожие цели и функции, выполняют роль единых координационных центров, где за одним столом встречаются руководители силовых и других ведомств по обеспечению безопасности на всех стратегически значимых и жизненно важных направлениях. При этом во многих развитых странах доминирует наличие системы гражданского управления в сферах, входящих в систему национальной безопасности.

"Это не случайно. В настоящее время в центре внимания находятся стратегические проблемы государственной, экономической, общественной, оборонной, информационной, экологической и иных видов безопасности, охраны здоровья населения, прогнозирования, предотвращения чрезвычайных ситуаций и преодоления их последствий, обеспечения стабильности и правопорядка. То есть само понимание безопасности расширено до множества сфер деятельности. А такие виды безопасности, как идеологическая, информационная или социальная, – а на этом поприще Аида Балаева уверенно показала себя в должностях министра и вице-премьера, – считаются одними из наиболее важных в XXI веке", – отметил Полетаев.

Современное управление, по мнению эксперта, зависит от постоянного совершенствования государственных институтов и способности властей адаптироваться к меняющимся условиям. А те государства, которые пренебрегают институциональными реформами, с его слов, часто сталкиваются с серьезными структурными сложностями.

Эксперт также отмечает, что история редко предлагает готовые решения современных проблем. Тем не менее она предоставляет ценные перспективы. Для Казахстана путь вперед лежит в терпеливом построении институтов, эффективном управлении и долгосрочной последовательности политики. Именно на этих основах в итоге строятся стабильные, процветающие и уверенные в себе государства.