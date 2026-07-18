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Общество

Казахстанка отдала сотни тысяч за мебель, которую ей так и не сделали: чем все закончилось

Фото: pexels, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 18:22 Фото: pexels
Жительнице Восточно-Казахстанской области удалось вернуть деньги за мебель, которую предприниматель так и не изготовил, передает Zakon.kz.

Как сообщает 18 июля 2026 года YK-news.kz, в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Восточно-Казахстанской области обратилась женщина, которая не смогла получить оплаченную мебель.

За изготовление заказа она заранее внесла 70 процентов стоимости – 317 тысяч тенге, однако предприниматель свои обязательства не выполнил.

Потребитель направила исполнителю досудебную претензию с требованием вернуть деньги, но ответа в установленный законом срок не получила. После обращения специалисты департамента провели внеплановую проверку и выявили нарушения законодательства о защите прав потребителей.

"Индивидуальному предпринимателю выдали предписание вернуть заказчице уплаченные средства и предоставить официальный ответ на претензию. Кроме того, за непредоставление ответа на обращение потребителя предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 МРП", – пояснили в ведомстве.

После вмешательства специалистов предприниматель вернул заказчице всю сумму – 317 тысяч тенге.

Ранее сообщалось, что покупка обуви в Instagram за 95 тысяч тенге едва не обернулась для кызылординки потерей денег из-за неподходящего размера.

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Канат Болысбек
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