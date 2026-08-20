Казахстанок чуть не оставили без денег и поездки во Вьетнам: чем закончился конфликт

Две жительницы области Жетысу чуть не лишились крупной суммы при попытке отдохнуть во Вьетнаме. После внесения предоплаты турагентство резко повысило стоимость поездки, а перед самым вылетом и вовсе отказалось предоставить авиабилеты и подтверждение брони, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Комитета по защите прав потребителей Казахстана. По их данным, изначально женщины договорились с туристической компанией об организации тура по маршруту Дананг – Хойан.

Стоимость отдыха должна была составить 449 тысяч тенге. Для закрепления брони каждая из туристок перевела представителю фирмы по 50 тысяч тенге через Kaspi, сохранив все чеки и квитанции.

"После внесения предоплаты условия поездки, по словам потребителя, изменились. Вместо первоначально согласованного маршрута с посещением двух городов ей предложили поездку уже по четырем городам, а стоимость тура увеличилась до 700-800 тысяч тенге", – говорится в сообщении.

На логичный отказ путешественниц от навязанных услуг и просьбы показать хотя бы авиабилеты представитель компании отвечал уклончиво, обещая выкупить их "позже". Поняв, что поездка срывается, женщины потребовали вернуть предоплату в 100 тысяч тенге, но турфирма отдавать деньги отказалась.

Защищать свои права клиенткам пришлось через Департамент торговли и защиты прав потребителей по области Жетысу. К заявлению они приложили полную историю переписки и платежные документы.

"В результате потребителю и ее спутнице возвращена вся внесенная сумма – 100 000 тенге. Таким образом, вопрос удалось урегулировать в досудебном порядке, без обращения в суд", – раскрыли детали инцидента в Комитете.

Специалисты напоминают: любые скриншоты переписок, чеки и фото условий договора становятся решающими доказательствами при спорах с недобросовестными гидами и агентствами. При внезапном изменении стоимости или маршрута тура казахстанцы имеют полное право отказаться от услуг и забрать свои деньги.

Ранее сообщалось, что покупка обуви в Instagram за 95 тысяч тенге едва не обернулась для кызылординки потерей денег из-за неподходящего размера.