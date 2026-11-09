Кошмар в такси: в Алматы арестовали водителя за неподобающее поведение

Поездка на такси для алматинки обернулась скандалом и оскорблениями, а для водителя – семью сутками административного ареста, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 8 ноября 2026 года в Департаменте полиции Алматы, причиной конфликта стал испачканный салон автомобиля. Водитель устроил пассажирке настоящий словесный разнос, не стесняясь в выражениях.

"Во время поездки женщина находилась в машине вместе с ребенком. Когда малыш случайно испачкал салон, 53-летний водитель отреагировал агрессивно, начал оскорблять пассажирку. Даже после остановки автомобиля мужчина вышел на улицу и продолжил словесную перепалку, сопровождая ее нецензурной бранью", – говорится в сообщении полиции.

Все это женщина засняла на видео и обратилась в полицию. Правоохранители изучили дело и направили материалы в суд. По решению суда мужчине назначено наказание в виде семи суток административного ареста.

В Алматы выявили схему с поддельными документами среди курьеров и водителей. 32-летний мужчина за денежное вознаграждение изготавливал иностранцам документы с использованием действительных ИИН и номеров удостоверений казахстанцев, но заменял фотографии и персональные данные.

