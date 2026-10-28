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Происшествия

Пьяная казахстанка устроила ралли на угнанном такси на 2,5 млн тенге

казахстанка угнала такси, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 10:48 Фото: ДП ВКО
В Восточно-Казахстанской области поездка на такси обернулась уголовным делом, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) ВКО 28 октября 2026 года рассказали, что женщина попросила водителя Chevrolet Aveo отвезти ее по нескольким адресам. Прибыв в конечный пункт, водитель вышел из машины.

"Воспользовавшись моментом, пассажирка пересела на водительское сиденье и стала совершать маневры, в результате чего автомобиль получил повреждения. Владелец транспортного средства обратился в полицию", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили личность женщины и задержали ее. Было установлено, что она находилась в состоянии опьянения и не имела водительского удостоверения.

По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 2,5 миллиона тенге. По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело.

В Костанайской области трое парней устроили два угона подряд.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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