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Общество

Четверо казахстанцев потерялись во время рыбалки

Удочка, рыбалка, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 08:27 Фото: pexels
Спасателям поступил сигнал о рыбаках, заблудившихся в камышах на Бухтарминском водохранилище, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 9 ноября 2026 года, в районе Самар мужчинам, отправившимся на рыбалку, потребовалась помощь спасателей.

"С наступлением темноты рыбаки потеряли ориентир и не смогли самостоятельно выбраться из густых зарослей камыша", – говорится в сообщении.

Спасатели нашли их и сопроводили до автомобиля. Происшествие обошлось без последствий – медицинская помощь никому не потребовалась.

В МЧС напоминают, что, собираясь на рыбалку, необходимо обязательно учитывать время наступления темноты, особенности местности и заранее продумывать маршрут возвращения, а также не откладывать дорогу домой до позднего вечера.

С осторожностью выбирать маршрут следует и тем, кто отправляется в горы. Даже привычный горный путь следования может быть опасным. Переменчивая погода, сложный рельеф и недостаточная подготовка нередко становятся причиной чрезвычайных ситуаций. В связи с этим спасатели МЧС напомнили о правилах, которые необходимо соблюдать.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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