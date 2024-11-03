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В Улытау ночью искали рыбаков, которые уплыли на лодке и заблудились

рыбаки, лодка, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 11:23 Фото: pixabay
Спасатели МЧС нашли двух рыбаков, которые уплыли на лодке порыбачить и заблудились. Сигнал о пропаже мужчин поступил на пульт 112 ночью 3 ноября, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился на озере Сарысу в Улытауской области. Тревогу подняли, потому что мужчины перестали выходить на связь.

"Сотрудники оперативно- спасательного отряда МЧС прибыли на место происшествия и нашли мужчин 1960 и 1968 годов рождения, которые уплыли на лодке и заблудились. К счастью, они не пострадали", – сообщили в Министерстве ЧС.
рыбаки, лодка, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 11:23

Фото: МЧС РК

рыбаки, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 11:23

Фото: МЧС РК

Ранее спасатели пришли на помощь людям, чья машина сломалась на дороге "Кандыағаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" в Актюбинской области. В неисправном автомобиле находились три человека, в том числе ребенок.

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Андрей Дюсупов
Улытауская область МЧС РК 2024 год Рыболовство
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