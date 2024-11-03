В Улытау ночью искали рыбаков, которые уплыли на лодке и заблудились

Фото: pixabay

Спасатели МЧС нашли двух рыбаков, которые уплыли на лодке порыбачить и заблудились. Сигнал о пропаже мужчин поступил на пульт 112 ночью 3 ноября, сообщает Zakon.kz.

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