Спасатели напомнили туристам о правилах безопасности при походах в горы
Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
Даже привычный горный маршрут может быть опасным. Переменчивая погода, сложный рельеф и недостаточная подготовка нередко становятся причиной чрезвычайных ситуаций, сообщает Zakon.kz.
В связи с этим спасатели МЧС напомнили о правилах, которые необходимо соблюдать перед выходом в горы. Чтобы поход прошел безопасно, туристам рекомендуют:
- Заранее изучить маршрут и ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы быть готовыми к возможным изменениям условий.
- Предупредить близких о своих планах, сообщить, куда направляется группа и когда планирует вернуться.
- Зарегистрировать маршрут в службе 112, указав состав группы и предполагаемое время возвращения.
- Подготовить необходимое снаряжение: взять подходящую обувь, теплую одежду, запас воды и еды, аптечку, заряженный телефон и пауэрбанк.
- Не отправляться в горы в одиночку, не отставать от группы и не сходить с запланированного маршрута.
В МЧС подчеркивают, что даже хорошо знакомая местность не гарантирует безопасности. Ответственная подготовка, соблюдение рекомендаций спасателей и внимательность на маршруте помогут избежать неприятностей и благополучно вернуться домой.
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