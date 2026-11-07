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Общество

Спасатели напомнили туристам о правилах безопасности при походах в горы

Горы в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 09:30 Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
Даже привычный горный маршрут может быть опасным. Переменчивая погода, сложный рельеф и недостаточная подготовка нередко становятся причиной чрезвычайных ситуаций, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим спасатели МЧС напомнили о правилах, которые необходимо соблюдать перед выходом в горы. Чтобы поход прошел безопасно, туристам рекомендуют:

  • Заранее изучить маршрут и ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы быть готовыми к возможным изменениям условий.
  • Предупредить близких о своих планах, сообщить, куда направляется группа и когда планирует вернуться.
  • Зарегистрировать маршрут в службе 112, указав состав группы и предполагаемое время возвращения.
  • Подготовить необходимое снаряжение: взять подходящую обувь, теплую одежду, запас воды и еды, аптечку, заряженный телефон и пауэрбанк.
  • Не отправляться в горы в одиночку, не отставать от группы и не сходить с запланированного маршрута.

В МЧС подчеркивают, что даже хорошо знакомая местность не гарантирует безопасности. Ответственная подготовка, соблюдение рекомендаций спасателей и внимательность на маршруте помогут избежать неприятностей и благополучно вернуться домой.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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