Кому доверят будущее аула: сельчане рассказали о своих ожиданиях от выборов

В Казахстане готовятся к предстоящим выборам в маслихат, которые пройдут в том числе в сельских населенных пунктах. Как жители аулов выбирают тех, кому готовы доверить представительство своих интересов, и какие ожидания связывают с будущими депутатами, выяснял корреспондент Zakon.kz.

С надеждой на перемены живут и в ауле Ширкейли Сырдарьинского района Кызылординской области. Здесь уже проходят встречи с кандидатами от разных партий. Они знакомятся с жителями, рассказывают о своих предвыборных программах и планах. В ответ сельчане поднимают вопросы, которые волнуют их больше всего. В ауле проживают более 2 600 человек. Значительная часть населения занята сельским хозяйством: выращивают рис, пшеницу, люцерну, занимаются животноводством. Поэтому состояние аграрного сектора напрямую влияет на благополучие местных семей.

"Выбирая депутата в маслихат, мы ждем решения вполне конкретных вопросов. Будет ли в домах стабильная питьевая вода, отремонтируют ли дороги, появится ли освещение на окраинных улицах, смогут ли дети заниматься спортом, а молодежь найти работу, не уезжая из родного села. Все это для нас очень важно", – говорит пенсионер, ветеран труда аула Канатбек Абилькасым.

По его словам, у местных фермеров немало проблем, требующих внимания. Это обеспечение поливной водой, ремонт каналов, состояние дорог, по которым вывозят урожай, доступность сельскохозяйственной техники и рынков сбыта. От решения этих вопросов зависят не только результаты отдельных хозяйств, но и занятость населения, доходы семей и экономическая устойчивость всего населенного пункта.

Именно поэтому во время предвыборных встреч жители стараются рассказать кандидатам о своих первоочередных нуждах. При этом сельчане понимают, что депутат не может единолично решить все накопившиеся проблемы.

"Понятно, что депутат не заменяет акима и не должен сам ремонтировать дороги или строить водопроводы. Но он должен понимать, что необходимо сделать для комфортной жизни людей, поднимать эти вопросы и добиваться их решения. Сейчас к нам приходят кандидаты от разных партий, мы слушаем их, знакомимся с программами и будем выбирать того, чьи предложения нам ближе", – говорит Канатбек Абилькасым.

Отдельно аксакал отмечает, что среди кандидатов немало молодых людей. По его мнению, это хороший знак: сельской жизни нужны новые идеи и современные подходы.

"Я считаю, что выбирать нужно молодых людей, но уже имеющих определенный опыт. Они могут предложить новые решения. Мы живем в современном мире, поэтому важно идти в ногу со временем. Молодежь должна активнее участвовать в общественной жизни и брать на себя ответственность за будущее родного края", – считает сельчанин.

Один из таких кандидатов – Жасулан Турлыбеков. Он родился и вырос в Сырдарьинском районе, а год назад возглавил местное растениеводческое хозяйство. За сравнительно короткое время ему удалось вывести предприятие в число передовых. Собственный опыт работы в аграрной сфере, по его словам, помогает лучше понимать проблемы сельчан.

"Я родился и вырос в Сырдарьинском районе. Это моя родная земля, здесь живут мои земляки, и мне небезразлично, как развиваются наши села и с какими трудностями сталкиваются люди. Хочется, чтобы у детей и молодежи было больше возможностей рядом с домом: чтобы работали спортивные и игровые площадки, появлялись интересные занятия. Молодые люди должны видеть перспективу в родном селе и понимать, что для хорошей жизни необязательно уезжать", – говорит Жасулан Турлыбеков.

В Ширкейли уже есть определенные результаты развития инфраструктуры. Около 80 процентов улиц заасфальтированы, продолжается газификация, завершить которую планируют в 2027 году. В ауле работают школа, детский сад, музыкальная школа, Дом культуры, спортивные секции и врачебная амбулатория с аптекой. Новое здание школы рассчитано на 600 учеников, детский сад посещают 90 воспитанников. В спортивной школе действуют секции бокса, борьбы, шахмат и тенниса, где с детьми занимаются восемь тренеров. В этом году появилась и новая футбольная площадка стоимостью 12 миллионов тенге.

Есть у сельчан и планы на дальнейшее развитие. В частности, местное крупное хозяйство намерено построить баню, а рядом с ней парикмахерскую и магазин. Для небольшого населенного пункта такие объекты означают не только дополнительный комфорт, но и новые возможности для занятости.

Впрочем, развитие села не ограничивается строительством объектов инфраструктуры. Не менее важно, чтобы у жителей были работа, стабильный доход и уверенность в завтрашнем дне.

В ауле имени Наги Ильясова этого же района также проходят встречи с кандидатами. Местные жители считают, что участие в выборах – это возможность повлиять на будущее своего населенного пункта.

"За свою жизнь я видела немало выборов, и наши земляки всегда активно участвовали в них. Некоторые думают, что один голос ничего не решает, но я с этим не согласна. Считаю, что каждый должен прийти и сделать свой выбор. Сейчас проходит много встреч, кандидаты представляют свои программы. Но для меня важны не возраст человека и не громкие предвыборные обещания, а его готовность слышать людей, знать проблемы своей территории и добиваться конкретных результатов. Ведь развитие села начинается с инициативы тех, кому небезразлично его будущее", – считает местная жительница Феруза Назарова.

По ее словам, одна из наиболее актуальных тем для сельчан – возможность зарабатывать на жизнь, развивать собственное дело и получать необходимую поддержку. В районе немало людей, занимающихся животноводством и растениеводством. Есть и те, кто хотел бы открыть свое дело, однако не всегда знает, какими государственными программами, грантами и механизмами льготного кредитования можно воспользоваться. Поэтому, считает Феруза Назарова, важно не только поддерживать действующие хозяйства, но и создавать условия для переработки сельскохозяйственной продукции. Это позволит расширить возможности местных производителей, создать дополнительные рабочие места и укрепить экономику сел. Не менее значимы доступность социальных услуг и помощь семьям, которые особенно нуждаются в поддержке.

У каждого населенного пункта свои проблемы и приоритеты. Где-то ждут ремонта дорог и стабильного водоснабжения, где-то новых рабочих мест, спортивных объектов или возможностей для развития предпринимательства. Но ожидание у сельчан общее: они хотят видеть рядом людей, которые знают жизнь аула не по отчетам, а по собственному опыту. Именно поэтому предвыборные встречи становятся возможностью не только для кандидатов рассказать о своих планах, но и для жителей обозначить то, что действительно требует перемен. В конечном счете, доверие избирателей определяется не громкостью обещаний, а готовностью работать с людьми и добиваться результата.