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В Румынии начались президентские выборы

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 10:47 Фото: freepik
Избирательные участки для голосования на выборах президента Румынии открылись во всех населенных пунктах. В воскресенье, 24 ноября, жители страны выбирают главу государства на следующие пять лет, сообщает Zakon.kz.

Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников, пишет РИА Новости.

В 07:00 начали работу почти 19 тысяч избирательных участков на территории Румынии. Граждане, которые проживают за рубежом, голосуют три дня подряд, для них участки открылись еще 22 ноября.

На пост президента баллотируются 13 кандидатов.

Согласно законодательству Румынии, победителем признается тот, кто получил более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Избирательные участки закроются в 21:00 по местному времени.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила глубокую обеспокоенность по поводу чрезмерной роли, которую Илон Маск будет играть в администрации Трампа

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