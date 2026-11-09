Новая служба заработает в поликлиниках Казахстана в ближайшие годы

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов в своем ответе на депутатский запрос сообщил о планах по совершенствованию системы первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что для удобства граждан продолжается работа по развитию и совершенствованию цифровых каналов записи на медицинские услуги.

"В целях совершенствования первичной медико-санитарной помощи министерство утвердило План мероприятий по совершенствованию ПМСП в Республике Казахстан на 2026-2028 годы. В рамках плана предусмотрено создание единой службы маршрутизации пациентов на базе регистратур и колл-центров организаций первичной медико-санитарной помощи", – говорится в ответе.

Данная служба будет обеспечивать первичную оценку обращения, определение оптимального маршрута получения медицинской помощи, запись на необходимую услугу и предоставление информации пациентам.

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