#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+17°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+17°
$
447.14
499.54
5.46
Общество

Новая служба заработает в поликлиниках Казахстана в ближайшие годы

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 14:58 Фото: akorda.kz
Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов в своем ответе на депутатский запрос сообщил о планах по совершенствованию системы первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что для удобства граждан продолжается работа по развитию и совершенствованию цифровых каналов записи на медицинские услуги.

"В целях совершенствования первичной медико-санитарной помощи министерство утвердило План мероприятий по совершенствованию ПМСП в Республике Казахстан на 2026-2028 годы. В рамках плана предусмотрено создание единой службы маршрутизации пациентов на базе регистратур и колл-центров организаций первичной медико-санитарной помощи", – говорится в ответе.

Данная служба будет обеспечивать первичную оценку обращения, определение оптимального маршрута получения медицинской помощи, запись на необходимую услугу и предоставление информации пациентам.

Ранее мы писали, что казахстанских врачей обяжут по-новому составлять графики приема пациентов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
Читайте также
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
14:43, Сегодня
Казахстанских врачей обяжут по-новому составлять графики приема пациентов
Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения
14:56, 09 декабря 2025
Декретные отпуска военнослужащих и соцгарантии – в Казахстане совершенствуют прохождение воинской службы
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
19:49, 17 ноября 2025
Глава Минздрава потребовала прекратить формализм в поликлиниках
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Токаев и спортсмены на общем фото
14:49, Сегодня
Какие награды и кому вручил Токаев на встрече с ведущими казахстанскими спортсменами
Никита Бояркин после матча приветствует трибуны
14:35, Сегодня
Казахстанский голкипер "Адмирала" Никита Бояркин получил признание от КХЛ
Александра Ле выцеливает мишень на ЧМ
14:02, Сегодня
Призёр ОИ Александра Ле вышла в финал ЧМ и находится в шаге от лицензии на Игры 2028 года
Токаев на встрече со спортсменами в Акорде
13:49, Сегодня
Токаев наградил победителей и призёров Азиатских игр и Азиатских параигр
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: