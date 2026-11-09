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Общество

Казахстанских врачей обяжут по-новому составлять графики приема пациентов

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 14:43 Фото: akorda.kz
Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов в своем ответе на депутатский запрос анонсировал изменения в механизме составления графиков приема пациентов для профильных врачей, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, министерство на постоянной основе проводит мониторинг сроков ожидания, результаты которого систематически рассматриваются на рабочих совещаниях в разрезе регионов.

"Согласно результатам анализа, срок ожидания приема профильных специалистов в среднем составляет до двух недель. При этом в отдельных регионах данный показатель составляет 5-6 дней. Различия в сроках ожидания в основном обусловлены обеспеченностью медицинских организаций профильными специалистами и уровнем укомплектованности кадрами. В частности, в Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях и области Жетысу сроки ожидания приема сравнительно короткие благодаря доступности профильных специалистов", – говорится в ответе.

Он также сообщил, что в целях повышения прозрачности и доступности записи граждан на прием к врачу министерство проводит работу по централизации графиков приема врачей в цифровой системе "Система управления ресурсами".

"Указанная система предусматривает обязательное заполнение графиков приема врачей не менее чем на 30 календарных дней вперед с их регулярным обновлением по принципу скользящего графика. Контроль за ведением единого графика приема будет осуществляться на основании штатного расписания медицинских организаций и фактической занятости специалистов. Предусматривается недопущение необоснованных ограничений записи на прием к врачам. Изменения в графики приема будут вноситься только на основании оформленных кадровой службой отпусков, временной нетрудоспособности, командировок и других соответствующих обстоятельств. Разработку необходимого функционала планируется завершить до конца 2026 года", – отметил вице-министр.

После этого предусматривается совершенствование государственной услуги "Запись на прием к врачу" с использованием графиков приема, сформированных в цифровой системе "Система управления ресурсами", что позволит создать единый источник информации о графиках приема для медицинских информационных систем и сервисов электронной записи, а также усилить контроль за полнотой и доступностью времени приема врачей.

О том, кому из медиков и на сколько повысят зарплаты в Казахстане, читайте в материале.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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