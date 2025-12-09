Декретные отпуска военнослужащих и соцгарантии – в Казахстане совершенствуют прохождение воинской службы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос поделился планами по совершенствованию законодательства в сфере прохождения воинской службы в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Он напомнил, что в 2025 году Закон РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" дополнен нормами, предусматривающими поступление на воинскую службу по контракту тех, кто был уволен с государственной или воинской службы по отрицательным мотивам.
"Кроме того, на площадке Мажилиса Парламента в рамках созданной ими рабочей группы с участием заинтересованных государственных органов прорабатываются вопросы, связанные с совершенствованием прохождения воинской службы, в том числе с декретными отпусками военнослужащих мужского пола и злоупотреблением социальными гарантиями", – говорится в ответе.
По итогам выработки консолидированной позиции в установленном порядке будут проработаны соответствующие предложения в действующее законодательство.
Ранее мы писали о внесенных изменениях в правила прохождения воинской службы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript