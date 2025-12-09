#Казахстан в сравнении
Общество

Декретные отпуска военнослужащих и соцгарантии – в Казахстане совершенствуют прохождение воинской службы

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 14:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос поделился планами по совершенствованию законодательства в сфере прохождения воинской службы в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в 2025 году Закон РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" дополнен нормами, предусматривающими поступление на воинскую службу по контракту тех, кто был уволен с государственной или воинской службы по отрицательным мотивам.

"Кроме того, на площадке Мажилиса Парламента в рамках созданной ими рабочей группы с участием заинтересованных государственных органов прорабатываются вопросы, связанные с совершенствованием прохождения воинской службы, в том числе с декретными отпусками военнослужащих мужского пола и злоупотреблением социальными гарантиями", – говорится в ответе.

По итогам выработки консолидированной позиции в установленном порядке будут проработаны соответствующие предложения в действующее законодательство.

Ранее мы писали о внесенных изменениях в правила прохождения воинской службы.

Азамат Сыздыкбаев
