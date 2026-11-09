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Распознать мошенника за минуты: что придумал 17-летний шымкентец

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 18:43 Фото: freepik
В Шымкенте 17-летний разработчик создал систему, которая ищет признаки интернет-мошенничества с помощью искусственного интеллекта. Как работает программа, узнал корреспондент Zakon.kz.

Распознать подозрительный интернет-магазин, обнаружить признаки финансовой пирамиды или дропперской схемы – на такой анализ программе 17-летнего Динахмета Спат требуются считаные минуты. Вместе с единомышленниками он разработал цифровой инструмент "SAQ Guardian", призванный помочь гражданам защититься от интернет-мошенников, а правоохранительным органам – быстрее выявлять подозрительные предложения.

По словам юноши, идея появилась после многочисленных историй об обмане в интернете. Слыша о все более изощренных схемах, он задумался, как с помощью новых технологий предупреждать людей об опасности. Свою разработку команда представила на площадке "Shymkent Hub".

Шымкент хаб, онлайн-мошенники, мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 18:43

Фото: предоставила пресс-служба Shymkent Hub

"Наша система SAQ Guardian на основе искусственного интеллекта предназначена для защиты людей от финансовых пирамид и интернет-мошенничества. Главная задача – предупредить человека еще до того, как он потеряет деньги. Программа анализирует подозрительные сайты и сообщения в Telegram и ищет обещания высокой доходности, реферальные схемы и другие признаки возможного обмана", – объясняет Динахмет.

По результатам анализа система выставляет оценку риска от 0 до 100 и поясняет, что именно вызвало подозрения. Дополнительно команда создала браузерное расширение, которое должно предупреждать пользователей при переходе на потенциально опасные сайты. На разработку первой версии понадобилось всего пять дней. Однако до полноценного запуска предстоит провести дополнительные испытания, повысить точность анализа и доработать интеграции. Следующим этапом может стать пилотное внедрение, говорит парень.

Шымкент хаб, онлайн-мошенники, мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 18:43

Фото: предоставила пресс-служба Shymkent Hub

"Для нас самое главное – профилактика. Мы хотим не просто выявлять мошенничество после совершения преступления, а предотвращать финансовые потери. От обмана страдает много пожилых людей. Мы рассчитываем, что программа поможет быстрее обнаруживать подозрительные предложения и предупреждать пользователей", – рассказывает разработчик.

Проверить свою идею на практике команда смогла на "SafeNet Hackathon", который "Shymkent Hub" организовал совместно с Агентством по финансовому мониторингу. По словам директора хаба Тимура Козыкеева, для участия поступило более 20 заявок. В финале свои проекты представили 12 команд, а лучшей признали разработку Динахмета Спат. Работы оценивали по актуальности проблемы, эффективности предложенного решения, технической реализуемости и перспективам практического применения. Особое внимание уделяли тому, как технологии могут помочь в реальной борьбе с интернет-мошенничеством.

"Такие инструменты могут помочь государственным органам быстрее замечать рекламу финансовых пирамид, мошеннические розыгрыши и подозрительные сайты. Для обычного пользователя польза тоже понятна: человек переходит по ссылке и получает предупреждение еще до того, как введет данные карты или переведет деньги. Главное – предупредить вовремя. Если после доработки и тестирования решения покажут хорошие результаты, они помогут защитить больше людей", – отмечает Козыкеев.

На дальнейшую доработку и внедрение проекта юному разработчику вручили 500 тысяч тенге. Организаторы подчеркивают, что "SafeNet Hackathon" отличная возможность не только побороться за призы, но и предложить решения конкретных задач цифровой безопасности, испытать свои идеи и обменяться опытом с представителями IT-отрасли.

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Лика Морозова
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