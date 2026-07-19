#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
469.83
536.83
5.97
Технологии

От летней жары в мире придумали "холодильник для людей"

Жара, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 07:00 Фото: soranews24
В Японии представили необычное устройство для борьбы с летней жарой. Это одноместная охлаждающая кабина "Do Hiemon Box", которую разработчики называют "человеческим холодильником", сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание SoraNews24, устройство создала японская компания SDRS, специализирующаяся на холодильном оборудовании и вендинговых кабинах. По внешнему виду "холодильник" напоминает торговый автомат.

"Внутри "холодильника" поддерживается температура около 15 градусов, а после того как человек садится на встроенное кресло, система начинает подавать охлажденный до пяти градусов воздух в область головы, шеи, плеч и спины", – говорится в описании.

По словам создателей, заметный эффект охлаждения наступает уже через пять минут. А пребывание в течение 10-ти минут внутри может помочь облегчить симптомы теплового удара и быстро снизить температуру тела.

Аномальная жара, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 07:00

Фото: Х/_3emeOeil

Устройство в первую очередь предназначено для людей, работающих в условиях экстремальной жары: строителей, сотрудников складов, фабрик и организаторов мероприятий под открытым небом. Кабина имеет три режима охлаждения, автоматически отключается через 20 минут и потребляет примерно вдвое меньше электроэнергии, чем обычный мобильный кондиционер.

Аномальная жара, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 07:00

Фото: soranews24

Разработка появилась на фоне рекордно жаркого лета в Японии. Недавно в стране даже ввели специальные термины для обозначения дней, когда температура воздуха превышает 40 градусов. Только 15 июля в Токио в больницы с тепловыми ударами были доставлены 48 человек.

Аномальная жара, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 07:00

Фото: soranews24

Стоимость одной такой кабины составляет около 1,5 млн йен. Пока устройство ориентировано прежде всего на компании и государственные учреждения, однако разработчики не исключают, что в будущем "человеческие холодильники" могут стать таким же привычным элементом городской среды, как японские вендинговые автоматы.

А в столице Испании работает необычная гостиница для комнатных растений. Пока владельцы отдыхают, их цветы бесплатно поливают и спасают от летней жары.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Топовые рецепты холодных супов для летней прохлады
13:08, 04 июня 2024
Топовые рецепты холодных супов для летней жары
Еда в жаркую погоду
08:50, 15 июля 2026
Лапшу в жару с холодной водой придумали японцы
животное, поиски медведя
21:10, 16 июля 2026
Медведь-сладкоежка взламывает холодильники и держит в страхе японский город
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Окжетпес&quot; объявил о переходе бразильского полузащитника Марсиньо Веласко
00:51, 19 июля 2026
"Окжетпес" объявил о переходе бразильского полузащитника Марсиньо Веласко
Опубликовано видео победы &quot;Кайрата&quot; над &quot;Атырау&quot; в матче КПЛ
00:25, 19 июля 2026
Опубликовано видео победы "Кайрата" над "Атырау" в матче КПЛ
"Зенит" с Алипом в запасе вырвал победу у "Спартака" в матче за Суперкубок России
00:01, 19 июля 2026
"Зенит" с Алипом в запасе вырвал победу у "Спартака" в матче за Суперкубок России
Тимофей Скатов вышел в финал квалификации турнира АТР 250 в Эшториле
23:35, 18 июля 2026
Тимофей Скатов вышел в финал квалификации турнира АТР 250 в Эшториле
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: