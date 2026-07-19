От летней жары в мире придумали "холодильник для людей"

В Японии представили необычное устройство для борьбы с летней жарой. Это одноместная охлаждающая кабина "Do Hiemon Box", которую разработчики называют "человеческим холодильником", сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание SoraNews24, устройство создала японская компания SDRS, специализирующаяся на холодильном оборудовании и вендинговых кабинах. По внешнему виду "холодильник" напоминает торговый автомат.

"Внутри "холодильника" поддерживается температура около 15 градусов, а после того как человек садится на встроенное кресло, система начинает подавать охлажденный до пяти градусов воздух в область головы, шеи, плеч и спины", – говорится в описании.

По словам создателей, заметный эффект охлаждения наступает уже через пять минут. А пребывание в течение 10-ти минут внутри может помочь облегчить симптомы теплового удара и быстро снизить температуру тела.

Устройство в первую очередь предназначено для людей, работающих в условиях экстремальной жары: строителей, сотрудников складов, фабрик и организаторов мероприятий под открытым небом. Кабина имеет три режима охлаждения, автоматически отключается через 20 минут и потребляет примерно вдвое меньше электроэнергии, чем обычный мобильный кондиционер.

Фото: soranews24

Разработка появилась на фоне рекордно жаркого лета в Японии. Недавно в стране даже ввели специальные термины для обозначения дней, когда температура воздуха превышает 40 градусов. Только 15 июля в Токио в больницы с тепловыми ударами были доставлены 48 человек.

Фото: soranews24

Стоимость одной такой кабины составляет около 1,5 млн йен. Пока устройство ориентировано прежде всего на компании и государственные учреждения, однако разработчики не исключают, что в будущем "человеческие холодильники" могут стать таким же привычным элементом городской среды, как японские вендинговые автоматы.

В Японии сделали холодильник для людей. Чтобы охладиться после жары, нужно сесть в Do Hiemon Box целиком.



Внутри поддерживается температура +15°C, а голову и спину обдувает воздух в +5°C. Достаточно провести внутри 5-10 минут, и ты почувствуешь себя свежим.



Такой автомат уже… pic.twitter.com/KdeRHZwiy7 — ивус (@ogivus) July 18, 2026

А в столице Испании работает необычная гостиница для комнатных растений. Пока владельцы отдыхают, их цветы бесплатно поливают и спасают от летней жары.