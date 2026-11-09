#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+14°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+14°
$
448.98
502.45
5.45
Общество

Реклама "легких инвестиций" оставила супругов из Актобе без 8 млн тенге

Деньги, перчатки, мошшеничество, мужчина , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 18:58 Фото: Zakon.kz
Желание быстро приумножить накопления обернулось для семьи из Актобе крупной финансовой потерей, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" со ссылкой на Департамент полиции Актюбинской области пишет: история началась с того, что супруги наткнулись на рекламное объявление, где обещали высокий доход от вложений в известную компанию. Перейдя по указанной ссылке, они оставили свои контактные данные.

"Вскоре с парой связался так называемый "персональный менеджер". Используя проверенные уловки и обещая гарантированную прибыль в кратчайшие сроки, он убедил актюбинцев инвестировать крупные суммы. Поверив псевдоброкеру, и муж, и жена перевели на указанные им счета по 4 млн тенге каждый. Однако сразу после получения денег "консультант" перестал выходить на связь, а обещания о высокой доходности так и остались на словах", – рассказали в полиции.

Осознав, что их обманули, супруги обратились в полицию. В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия.

Полиция предупреждает: не верьте рекламе в социальных сетях, предлагающей гарантированный и быстрый пассивный доход. Никогда не переходите по сомнительным ссылкам, не оставляйте на неизвестных ресурсах свои персональные и банковские данные. И самое главное – не переводите деньги на счета частных лиц.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье (Россия) 17-летний парень устроил настоящий криминальный "сериал": он познакомился в Telegram с мужчиной, втерся к нему в доверие, а затем вымогал деньги под угрозой расправы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
Читайте также
Молоток, уголовный кодекс
19:42, Сегодня
Он таскал за волосы: таксист избежал наказания за истязание сожительницы в Актобе
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
00:16, 12 мая 2026
Алиментщик из Актобе обокрал бизнесмена на 2,5 млн тенге, чтобы оплатить долги
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
11:52, 31 августа 2024
В Актобе пенсионерка посмотрела рекламу в Instagram и отдала мошенникам 7 миллионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КХЛ
20:05, Сегодня
Экс-тренер сборной Казахстана Тамбиев отстранён от работы в московском "Динамо"
Фото: UFC
19:31, Сегодня
Экс-чемпион UFC Вайдман заменит Ковингтона в схватке с Чимаевым
Фото: Федерация бокса Тюменской области
19:03, Сегодня
Эническая казашка Молдажанова одержала победу нокаутом на боксёрском турнире в США
Фото: WTA
18:32, Сегодня
Вторая ракетка мира Арина Соболенко прекратила сотрудничество с тренером Мирным
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: