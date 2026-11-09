Реклама "легких инвестиций" оставила супругов из Актобе без 8 млн тенге

Желание быстро приумножить накопления обернулось для семьи из Актобе крупной финансовой потерей, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" со ссылкой на Департамент полиции Актюбинской области пишет: история началась с того, что супруги наткнулись на рекламное объявление, где обещали высокий доход от вложений в известную компанию. Перейдя по указанной ссылке, они оставили свои контактные данные.

"Вскоре с парой связался так называемый "персональный менеджер". Используя проверенные уловки и обещая гарантированную прибыль в кратчайшие сроки, он убедил актюбинцев инвестировать крупные суммы. Поверив псевдоброкеру, и муж, и жена перевели на указанные им счета по 4 млн тенге каждый. Однако сразу после получения денег "консультант" перестал выходить на связь, а обещания о высокой доходности так и остались на словах", – рассказали в полиции.

Осознав, что их обманули, супруги обратились в полицию. В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия.

Полиция предупреждает: не верьте рекламе в социальных сетях, предлагающей гарантированный и быстрый пассивный доход. Никогда не переходите по сомнительным ссылкам, не оставляйте на неизвестных ресурсах свои персональные и банковские данные. И самое главное – не переводите деньги на счета частных лиц.

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