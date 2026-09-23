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События

Покурила на миллион: неосторожный шаг жительницы Актобе попал на видео и закончился скандалом

Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 23:20 Фото: Zakon.kz
Брошенный в мусорку окурок обернулся для жительницы Актобе серьезными финансовыми неприятностями. Неосторожность женщины привела к крупному пожару в жилом районе, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе городского акимата. По данным местных властей, огненное ЧП произошло на контейнерной площадке в 11-м микрорайоне.

Видео с камер наблюдения быстро попало в соцсети: на кадрах четко видно, как местная жительница выбрасывает в бак непотушенную сигарету, после чего пламя моментально охватывает мусор.

В результате пожара из 12 мусорных контейнеров 9 полностью выгорели и пришли в негодность.

"Стоимость одного контейнера составляет около 87 тысяч тенге. На восстановление контейнерной площадки потребуется порядка 800 тысяч тенге", – рассказали в акимате.

Виновницу возгорания быстро вычислили. С ней лично встретился и побеседовал аким района Астана города Актобе Баянбек Кырыкбаев, который разъяснил горожанке все последствия ее поступка.

Женщина свою вину полностью признала, извинилась перед соседями и пообещала полностью возместить причиненный ущерб.

Не дожидаясь покупки новых баков виновницей, акимат оперативно навел порядок на площадке своими силами, чтобы избежать антисанитарии.

В местной администрации призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности, напомнив, что один брошенный окурок может стоить сотни тысяч тенге.

Ранее сообщалось, что в Семее в районе Северном по ул. Сосновой открытым пламенем горит одноэтажное здание автомойки. До прибытия пожарных расчетов произошел взрыв газгольдера. Позже стало известно о пострадавших.

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Канат Болысбек
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