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17-летний шантажист придумал циничный способ заработать миллионы

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 23:20 Фото: pexels
В Подмосковье (Россия) 17-летний парень устроил настоящий криминальный "сериал": он познакомился в Telegram с мужчиной, втерся к нему в доверие, а затем вымогал деньги под угрозой расправы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 8 ноября 2026 года "МК", жители поселка Глебовский придумал циничную схему заработка. В январе 2025 года он зарегистрировался в чате знакомств, выдав себя за совершеннолетнего. Во время общения переписка приобрела интимный характер.

Получив от виртуального приятеля фотографии в одежде и личные данные, юный шантажист решил, что этого достаточно для вымогательства.

"Он позвонил новому знакомому и пригрозил страшными неприятностями за переписку с подростком. Парень заявил, что подожжет входную дверь квартиры, где "соблазнитель" живет вместе с матерью, а их самих изобьет до полусмерти", – говорится в сообщении.

Испуганный мужчина согласился откупаться. Если в первый раз аппетиты вымогателя ограничились скромными 4 тысячами рублей (около 20 тысяч тенге), то затем суммы начали расти. В общей сложности с января по июнь потерпевший перечислил на счета злоумышленника 575 640 рублей (около 3,1 млн тенге).

Не выдержав постоянного давления, мужчина обратился в полицию, после чего подозреваемого задержали. Истринский суд приговорил молодого человека к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, а также обязал его вернуть все похищенные деньги.

Ранее в России зафиксирован рекордный случай киберпреступления: мошенники похитили у жительницы Москвы 450 млн рублей (около 2,5 млрд тенге).

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Канат Болысбек
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