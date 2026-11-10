Названы новые сроки повышения стоимости проезда в автобусах Астаны

В акимате Астаны озвучили сроки планируемого повышения стоимости проезда в общественном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Астаны до 150 тенге при безналичной оплате предлагают ввести с середины декабря 2026 года. Об этом 9 ноября 2026 года сообщили в столичном акимате.

Сейчас одна поездка в автобусе стоит 110 тенге. По данным перевозчиков, тариф пересматривали лишь один раз с 2014 года, кога проезд обходился в 90 тенге.

Необходимость повышения стоимости объясняют ростом расходов на содержание общественного транспорта. В частности дизельное топливо подорожало со 107 до 329 тенге за литр, а зарплата водителей выросла со 100-150 тысяч до 700 тысяч тенге и выше. Кроме того, по словам перевозчиков, увеличились затраты на запчасти, шины, ремонт и приобретение новых автобусов.

В акимате также напомнили, что для ряда казахстанцев сохраняется право бесплатного проезда. Льгота распространяется на пенсионеров, многодетные семьи, людей с инвалидностью и детей до 18 лет, обучающихся в Астане.

Ранее мы писали, что в Астане утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Какие тарифы установлены, можно посмотреть здесь.