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Общество

Проезд в автобусах Астаны может подорожать с 1 декабря: названа новая цена

Астана, автобус, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 10:30 Фото: Telegram/astana_newss
В Астане с декабря 2026 года проезд в общественном транспорте при безналичной оплате предложили повысить со 110 до 150 тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 октября, стало известно из релиза, который распространила пресс-служба столичного акимата:

"В связи с ростом эксплуатационных расходов, необходимостью обеспечения стабильной работы общественного транспорта, дальнейшего обновления автобусного парка и развития маршрутной сети с 1 декабря предлагается установить стоимость проезда при безналичной оплате в размере 150 тенге".

Согласно предоставленной информации, в Астане тариф на проезд в общественном транспорте в размере 90 тенге был установлен в 2014 году. За прошедшие 12 лет стоимость проезда пересматривалась всего один раз и на сегодняшний день составляет 110 тенге.

При этом с 2014 года значительно выросли основные затраты перевозчиков: стоимость топлива, запасных частей и новых автобусов, а также расходы на оплату труда водителей. Так, в 2014 году стоимость дизельного топлива составляла порядка 107 тенге за литр, тогда как в настоящее время она составляет 329 тенге. Таким образом, стоимость дизельного топлива за указанный период увеличилась более чем в три раза.

Также сообщается, что существенно увеличились и расходы на оплату труда водительского состава. Если в 2014 году заработная плата водителей составляла в среднем порядка 100-150 тыс. тенге, то в настоящее время – от 700 тыс. тенге в зависимости от класса автобуса и режима работы.

За этот же период значительно увеличилась стоимость запасных частей, автомобильных шин, аккумуляторных батарей, технического обслуживания и ремонта автобусов, а также стоимость приобретения нового подвижного состава.

Как отмечается, несмотря на существенный рост эксплуатационных расходов, в столице продолжается планомерное обновление и развитие общественного транспорта. За последние три года перевозчиками приобретено 1 127 единиц нового подвижного состава, соответствующего современным требованиям безопасности, комфорта и экологическим стандартам.

При этом в Астане сохраняются действующие меры социальной поддержки населения. В соответствии с решением маслихата города от 29 марта 2018 года № 244/30-VI отдельным категориям граждан предоставляется социальная помощь в виде освобождения от оплаты за проезд на городском пассажирском транспорте.

Право бесплатного проезда предоставляется следующим категориям граждан:

1) участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;

2) пенсионеры по возрасту и выслуге лет, а также получатели государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигшие пенсионного возраста;

3) многодетные матери;

4) многодетные семьи;

5) инвалиды;

6) дети-инвалиды до 18 лет, в том числе один из родителей (законных представителей).

7) жертвы политических репрессий из числа участников событий 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированные в порядке, установленном Законом РК "О реабилитации жертв массовых политических репрессий".

Кроме того, с марта 2020 года бесплатный проезд действует для детей до 18 лет, обучающихся в Астане.

Вместе с тем, согласно расчетам, произведенным в соответствии с Методикой расчета тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, в 2026 году средняя расчетная стоимость одной поездки значительно превышает действующую стоимость проезда.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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