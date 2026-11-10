"Казгидромет" предупредил жителей четырех городов
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 10 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в "Казгидромете", 10 ноября 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах: Актобе, Атырау, Костанай, ночью в городе Кокшетау.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Также специалисты РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение. Непогода накроет почти весь Казахстан.
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