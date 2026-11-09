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Общество

Непогода накроет почти весь Казахстан – прогноз сильных снегопадов и ливней на 10 ноября 2026 года

Сильный дождь, снегопад, осень, зима , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 17:00 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В предстоящий вторник, 10 ноября 2026 года, почти по всему Казахстану ожидаются осадки, местами сильные, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"Северный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут осадки в виде дождя и снега практически на всю территорию Казахстана. На юге, востоке страны ожидаются сильные осадки (дожди, снег). Только на крайнем западе под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере, в центре – гололед".

Также из прогноза следует, что в ряде регионов РК ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – на западе Атырауской, на западе, юге, востоке Алматинской, на юге, в центре области Жетысу, на севере Кызылординской, на севере, юге, востоке Жамбылской, на юге области Абай;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на юге Актюбинской, на востоке области Жетысу.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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