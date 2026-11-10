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Общество

Старые газовые баллоны в Казахстане хотят убрать из обращения

АГЗС, сжиженный газ, машины на газу, пропан, природный газ, газозаправочная станция, автомобильная газозаправочная станция, газовый баллон, газовые баллоны, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 09:59 Фото: freepik
Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов 10 ноября 2026 года на заседании правительства заявил о необходимости поэтапного вывода из эксплуатации устаревших газовых баллонов и разработки механизма их замены на новые, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что отдельным фактором риска остается использование бытовых газовых баллонов в частном жилом секторе и местах общественного питания.

"Нарушение требований их эксплуатации, хранения и заправки создает угрозу возникновения пожаров и взрывов с тяжелыми последствиями. В целях снижения данных рисков необходимо усилить контроль со стороны газотехнических инспекций при акиматах за соблюдением требований безопасной эксплуатации газопотребляющих систем и оборудования. В настоящее время в городе Кокшетау функционирует завод по производству стальных газовых баллонов, уже выпущено 500 единиц. Дополнительно Министерством промышленности и строительства прорабатывается запуск производств композитных баллонов в городах Атырау и Алматы", – сказал Мурат Муханов.

Он также заявил, что Министерством энергетики прорабатывается внедрение системы маркировки и учета газовых баллонов, которая позволит обеспечить контроль за их оборотом и техническим состоянием.

"Вместе с тем требует решения вопрос поэтапного вывода из эксплуатации устаревших газовых баллонов и создания механизма поэтапной их замены на новые. Таким образом, наряду с развитием отечественного производства необходимо обеспечить комплексный подход к безопасности обращения бытовых газовых баллонов, включая их учет, технический контроль и своевременную замену. Особое внимание уделяется обучению детей навыкам безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях и оказанию первой медицинской помощи", – заявил спикер.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов сообщил, что каждый второй пожар в Казахстане происходит в частных домах.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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